ŽIVELA JE U HOROR FILMU! Potresna ispovest sestre Julijane kojoj je presudio pijani muž na dan slave! EVO ŠTA JE TRPELA 15 GODINA

Tanja Bošković, sestra Julijane Paunović, koju je posle porodične slave 26. jula u kući u selu Starčevu kod Petrovca na Mlavi ubio suprug Vinko, pa presudio i sebi, kaže da je sada, mesec dana posle krvavog pira, sigurna da je njen zet dobro planirao zločin.

Nesrećna Tanja ne miri se s gubitkom voljene sestre i za Kurir kaže da Julijanina priča svima mora da posluži za primer, a naročito ženama koje svakodnevno trpe nasilje od svojih muževa, nadajući se da će ono prestati.

Dželat i žrtva foto: Printscreen Facebook

Volela muža

- Neće prestati, a moja sestra je dokaz za to. Ona je mnogo volela svog muža, iako je bio nasilan. Njegovu agresiju i ljubomoru pripisivala je alkoholu, jer je bio notorni alkoholičar. Želela je da mu pomogne, da ga izleči. Njena borba je trajala 15 godina i na kraju je okončana njenom smrću - priča nam neutešna Tanja.

Podsetimo, od početka godine u porodičnom nasilju ubijena je 21 žena, a Julijana je jedna od njih. Nažalost, crni rekord je oboren, jer je u prvih osam meseci 2022. ubijeno isto žena koliko za 12 meseci prošle godine.

Kako smo već pisali, zločin kod Petrovca na Mlavi desio se kada je Vinko, nakon što su gosti napustili njihov dom posle slave, prišao supruzi koja je sela na ljuljašku ispred kuće i pucao joj u grudi.

Radila u Austriji Kolege joj došle na sahranu Julijana Paunović, kako kaže njena sestra, provela je 20 godina radeći u istoj firmi u Austriji. Ona je bila bebisiterka, a s porodicom za koju je radila proputovala je pola sveta, pošto su i nju vodili na svaki odmor. - Julijanin šef je bio potresen njenom smrću, čak je sa nekoliko kolega došao na sahranu. Pošto su bili približnih godina, uvek mi je govorio da na nju gleda kao na sestru, člana porodice, pošto je zaista dugo bila zaposlena tu - kaže sestra.

Potom se naslonio na zid kuće i ispalio sebi hitac u glavu. U kući su bili njegovi roditelji, koji su pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Kuća strave kod Petrovca foto: Kurir

- Sestra je pred slavu došla iz Austrije, sve je bilo u apsolutnom redu. S obzirom na to da i ja slavim istu slavu i da nisam bila kod njih, od gostiju sam čula da je ručak proticao u lepom raspoloženju i da ništa nije ukazivalo na to da će taj čovek posle svega ubiti moju sestru. Na slavi je bio i policajac koji se svakodnevno sreće sa takvim slučajevima. I on je takođe rekao da ništa neobično nije primetio - kaže sestra:

Sve isplanirao

- Međutim, Vinko je sve dobro isplanirao. Sačekao je da gosti odu, a da se njegovi roditelji povuku u drugu prostoriju da se odmore, uzeo oružje iz kuće i ubio je. Osim što je bio alkoholičar, bio je i bolesno ljubomoran. Kamo sreće da je moja sestra imala nekog drugog muškarca, možda bi se spasla od njega. Ubio ju je na pravdi boga, otišla je nevina na onaj svet.

Boškovićeva navodi da je Julijana 15 godina živela u paklu, ali da je gotovo punu deceniju to uspešno krila od svih.

Sestre foto: Društvene mreže

- Pre šest godina sestra me je povela u Austriju. Jednog dana, usred leta, pojavila se u dugim rukavima i nogavicama, a ja sam se zapitala zašto. Onda sam shvatila da ju je muž pretukao i da krije modrice - seća se sagovornica:

- Niko od naših rođaka i prijatelja nije ni sumnjao u kakvom paklu Julijana živi, a ona zlostavljanje nikada nije prijavila. Uspela sam od sestre da saznam da joj je život u haosu, da je brak užasan, a da Vinko maltretira i nju i njihovog sina. On se toliko iživljavao nad njima da su deo života zaista proveli u horor filmu.

Živela u strahu

Tanja dodaje i da je godinama živela u strahu da će se ovo dogoditi.

- Na kraju se i dogodilo. Želim da moja priča bude pouka i muškarcima i ženama da nasilje ne trpe - zaključuje ona.

Nije htela razvod Govorila je da ne može da živi bez muža Kako kaže, sa sestrom je više puta razgovarala, a kada ju je pitala šta da radi, posavetovala ju je da se razvede. - Objasnila sam joj da neće biti ni prva ni poslednja, da ima podršku sina, snahe, mene... Ona mi je odgovorila da se udala iz ljubavi, da će muža voleti zauvek i da ne može bez njega. Zet je bio alkoholičar, svakog dana je bio trešten pijan, Julijana je želela da se izbori sa njegovom zavisnošću, nije prihvatala činjenicu da njemu leka nema - navodi sestra.

Kurir.rs/Jelena Ivić

Bonus video:

00:25 Porodično nasilje u Novom Sadu