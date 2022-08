DETALJI KRVAVE TUČE U PRODAVNICI U NOVOM SADU: Mladić skočio da odbrani nepoznatu devojku od nasilnika, ali izvukao DEBLJI KRAJ

Učesnici tuče koja je izbila u noći između nedelje i ponedeljka u jednom marketu u Novom Sadu nisu se međusobno poznavali, iako svi žive u neposrednoj blizini i praktično su komšije, navodi jedna žena koja je dobro upućena u nemili događaj.

- Niko od njih se nije međusobno poznavao, a čitava zbrka je nastala zbog svađe oko reda u prodavnici - rekla je komšinica.

Navodi da je devojka (25) bila pripita, a čini se da je to bio slučaj i sa muškarcem (46) koji ju je ošamario i sa mladićem (28) koji ju je branio.

- Oboje su stajali na kasi i u jednom trenutku je došlo do pitanja ko je na redu. Devojka je provocirala. Nije želeo sa njom da se raspravlja, hteo je da izađe iz prodavnice, ali mu je preprečila put i provocirala ga. On desno, ona desno, on levo, ona levo. U jednom trenutku rekla mu je: "Sotono", a tada je čovek poludeo i udario joj šamar - priča komšinica.

Dodaje da je mladić koji je skočio u odbranu devojke u tom trenutku ulazio u prodavnicu i da je video samo kada ju je ovaj ošamario.

Devojka bežala Radnik marketa je pozvao policiju i došla su tri policijska automobila i jedna interventna i ekipa Hitne pomoći. - Čovek koji je ošamario devojku je u početku odbijao da sačeka policiju, ali je ipak to učinio kao i mladić. Ona je odmah pobegla - dodaje komšinica. Devojka je prema njenim rečima bežala po ulici, sakrila se u nakratko u jednoj zgradi, a potom je odbijala da se legitimiše na zahtev policije. Usput je vikala i psovala. Svi su iste večeri privedeni, a radnici marketa su takođe dali iskaz u policiji.

- Utrčao je unutra i pitao je samo: "Jel ga poznaješ?", a kada je rekla da ga ne poznaje, krenuo je da ga udara. Zatim je devojka takođe nasrnula na tog čoveka i krenula da mu grebe i kopa oči - prepričava komšinica.

Tuča se dogodila kod frižidera gde stoje mlečni proizvodi pa je prava sreća da nije ništa razbijeno i da nije bilo stakla. Ali bilo je puno krvi i morao je da se uradi povrat robe.

Dvoje vinovnika tuče se posle incidenta nije pojavljivalo.

- Jedino je dolazio mladić koji je uskočio da brani devojku i komentarisao kako nikada više neće učiniti tako nešto jer je izvukao deblji kraj, a nije bio kriv - kaže sagovornica.

Pripadnici policije u Novom Sadu, podsetimo, priveli su dvojicu muškaraca zbog sumnje da su učestvovali u tuči u marketu u novosadskom naselju Grbavica. Obojica muškaraca su povređena dok devojka nema povreda.

Svima je određeno zadržavanje po Zakonu o javnom radu i miru i biće privedeni sudiji za prekršaje, stariji muškarac za prekršaje vređanje, vršenja nasilja, pretnja ili tuča i izazvanje ili učestvovanje u tuči, mladić za prekršaj vređanje, vršenja nasilja, pretnja ili tuča, a devojka za prekršaj svađa, vika ili buka na javnom mestu.

