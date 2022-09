SILOVAO MI JE ĆERKU (12) NA PROSLAVI, A SADA TRAŽI MANJU KAZNU! Otac devojčice revoltiran žalbom muškarca koji mu je obljubio dete

Muškarac iz okoline Šapca, koji je nepravosnažno osuđen na 12 godina zatvora jer je obljubio devojčicu (12), inače, ćerku svog gazde, žalio se na presudu, što je Viši sud u Šapcu prihvatio, a porodica zlostavljane maloletnice šokirana je i uznemirena ovakvom odlukom.

Ovaj muškarac je, kako smo već pisali, osuđen jer je u junu prošle godine, tokom proslave u jednom restoranu u okolini Šapca, izveo napolje devojčicu tada staru 12 godina, inače ćerku svog poslodavca, odveo je u jedno napušteno dvorište, pa obljubio. Devojčica je uplakana pozvala majku i oca, koji su odmah istrčali iz restorana i odveli je u policiju, pa na lekarski pregled, koji je pokazao da je bila zlostavljana. Muškarac, inače njihov komšija, uhapšen je u svojoj kući nekoliko sati kasnije.

Trauma za ceo život

Otac devojčice kaže za Kurir da su oni šokirani ovom odlukom, kao i činjenicom da je čovek koji je učinio nešto tako tražio manju kaznu.

- Uradio je to što je uradio i mrtav hladan se vratio na zabavu. Sad bez srama traži manju kaznu i Viši sud u Šapcu je prihvatio žalbu, koja je dalje prosleđena Apelacionom sudu u Novom Sadu - kaže otac devojčice.

otac devojčice pričao za kurir foto: Privatna Arhiva

On navodi da njegova ćerka i sada posećuje lekare koji joj pomažu da prevaziđe traumu, te da se plaši da bi je smanjenje kazne još više uznemirilo.

- Nadam se da su sudije koje će većati o ovom predmetu časne i poštene i da će doneti pravičnu odluku. Tražim samo pravdu. Sudije samo treba da krenu od sebe, da se stave u poziciju nas roditelja, kao da je njihovo dete u pitanju. Mi samo tražimo da se adekvatno kazni čovek koji je napravio pakao od života mojoj ćerki, ali i našoj porodici - rekao je neutešni otac žrtve:

- Moje dete je u trenutku tog odvratnog čina imalo samo 12 godina, ma to i ne može da se nazove tinejdžerkom, to je još uvek dete.

Naš sagovornik istakao je da će oni kao porodica morati s tim krstom i traumom da žive ceo život.

- Cela porodica moraće da nauči da živi sa ovim žigom, iako je to veoma teško. Život u strahu, neizvesnosti, očaju i sećanjima na to što se dogodilo izuzetno je težak - kaže on i dodaje:

osuđeni muškarac iz okoline šapca foto: Printscreen/Facebook

Prolaze kroz pakao

- Borićemo se kako znamo i umemo, ali ne smemo da zaboravimo i zato kazna mora biti adekvatna. Ne smemo ni mi kao roditelji, kao ni celo društvo da žmurimo na ovakve stvari. Juče je to bilo moje dete, sutra može biti bilo čije, zato tražim da sud nema milosti, jer sam ja osuđen da gledam kroz kakvu dramu prolazi moje dete.

Roditelji žrtve kažu da za njih nema više svakodnevnih radosti, već samo borbe i suočavanja.

- Umesto da idemo u bioskop, pozorište, na igranke i proslave, mi idemo po zdravstvenim ustanovama kako bismo pomogli ćerki da se stabilizuje i oporavi jer je proživela pakao - kaže revoltirani čovek.

Apelacioni sud u Novom Sadu za Kurir je potvrdio da je žalba branioca okrivljenog kod njih stigla 4. avgusta. Do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor Višeg suda u Šapcu.

Advokat okrivljenog Žalili smo se na visinu kazne Advokat Dragan Filipović iz Šapca, branilac optuženog, za Kurir je rekao da su oni u junu podneli žalbu Višem sudu u Šapcu, koji je usvojio njihov predlog i poslao ga na apelaciju. - Podneli smo žalbu i ona je usvojena, ali odgovor od Apelacionog suda u Novom Sadu još uvek nismo dobili. Inače, mi smo se žalili na presudu i visinu kazne - rekao je advokat okrivljenog.

Iza rešetaka Pušten, pa vraćen u pritvor Osuđeni muškarac iz okoline Šapca uhapšen je u junu 2021. i od tada se nalazio u pritvoru, ali je u januaru 2022. pušten iz pritvora zbog "nedovoljnog interesovanja javnosti za slučaj". Nakon Kurirove serije tekstova o ovom slučaju, osuđeni pedofil nakon deset dana vraćen je u pritvor i od tada se nalazi iza rešetaka.

