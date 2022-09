DAJ MI PARE, UBIĆU TE! Devojčica (16) brutalno pretukla medicinsku sestru u Nišu dok je išla na posao?!

NIŠ - Nišlijka J.P.N. (37), medicinska sestra u Dispanzeru Mašinske industrije, brutalno je pretučena prilikom pokušaja pljačke i to dok je išla na posao.

Nju je napala šesnaestogodišnja devojčica koja je bila pod dejstvom narkotika, te je nemilosrdno tukla prestravljenu ženu pokušavajući da joj otme novac.

Niška policija je vrlo brzo uhapsila tinejdžerku koja je nastavila sa agresivnim ispadima i u policijskoj stanici Palilula te u zgradi Višeg suda dok je čekala da bude saslušana pred sudijom za maloletnike.

Zdravstvena radnica napadnuta je 8. septembra oko 5.45 sati u ulici Milojka Lešjanina nedaleko od ambulante u kojoj radi.

foto: Youtube Printscreen

- Tu devojku sam uočila kada sam izašla iz autobusa, šutirala je vozilo gradskog prevoza koje je bilo zaustavljeno na istom stajalištu, jasno je bilo da nije sasvim pri sebi. Produžila sam niz ulicu Milojka Lešjanina da bih ubrzo čula da iza mene neko trči. Nisam obraćala pažnju, pretpostavljala sam da se nekome žuri na posao. Odjednom osetila sam da me je neko s leđa ščepao za kosu i obasuo udarcima. Ugledala sam tu istu devojku koja je šutirala autobus, bila je znatno krupnija od mene, nisam mogla ni na koji način da se od nje odbranim. Vikala je:

- Daj mi pare, ubiću te, ubiću te, k...! Sa njom je bilo i jedno malo dete, što je uopšte nije omelo u napadu na mene. Tukla me je sve jače, oborila me je na zemlju a onda je počela da me šutira po glavi i svuda po telu. Bila sam prestravljena, nikoga nije bilo u blizini, shvatila sam da stvarno može da me ubije.

Kazala sam joj : - Daću ti pare, samo me pusti! Samo sam razmišljala kako da se spasim jer mi je bilo jasno da je ona spremna na sve – opisuje za Telegraf J.P.N. stravičan susret sa razularenom maloletnicom.

Na njenu sreću, ulicom Milojka Lešjanina tada je prolazio jedan Nišlija koji joj je priskočio u pomoć.

foto: Youtube Printscreen

- Čovek je bio u kolima, bojala sam se da će pomisliti da se neke pijane žene tuku. Doviknula sam mu da sam medicinska sestra, da radim u ambulanti, da mi je muž vojno lice, kako bi shvatio šta se dešava. Čovek je Istrčao je iz kola, odvukao me od nje i ubacio me na zadnje sedište svog automobila ali ta devojka nije odustajala. Otvorila je vrata vozila i nastavila da ponavlja da moram da joj dam novac, te da će me ukoliko to ne učinim, naći i ubiti. Pretila je i čoveku koji mi je pomogao. On me je odvezao do Policijske stanice Palilula gde sam prijavila da sam napadnuta. Policajci su je vrlo brzo pronašli na osnovu mog opisa ali se ona nije smirila ni kada su je doveli. Pretila mi je, a skakala je i na policajce, rekli su mi da je pod dejstvom narkotika što je i bilo očigledno – priča ova Nišlijka.

J.P.N. je zadobila brojne povrede koje su okarakterisane kao lake, ali je doživela ozbiljnu traumu zbog čega je zatražila pomoć neuropsihijatra.

- Zadobila sam povrede laktova, oguljotine po rukama, modrice po licu, iščupala mi je cele pramenove kose. Međutim, ono što me mnogo više muči je preživljeni stres, anksiozna sam, strah me je, od tada sam na bolovanju, ne znam kako ću ići na posao. Plašim se da ću opet biti napadnuta, pitala sam policajce šta da radim, moram tu da prođem da bih stigla do svog radnog mesta a oni su mi kazali da bi bilo najbolje da imam pratnju. Konsultovala sam se i sa advokatom, rečeno mi je da maloletnici po pravilu dobijaju minimalne kazne bez obzira šta urade. To je zaista strašno, na mom mestu je moglo biti neko dete, a ne smem da pomislim šta bi se desilo da je ta devojka kod sebe imala nož ili neko drugo oružje. Jasno je bilo da je bila spremna na sve samo da bi se domogla novca – zaključuje uznemirena žena.

Niška policija je potvrdila da je maloletnica uhapšena 8. septembra zbog razbojništva u pokušaju. Ona je istog dana privedena na saslušanje sudiji za maloletnike Višeg suda u Nišu, a kako je nastavila da se nekontrolisano ponaša, u sudsku zgradu je upućena i Hitna pomoć.

Deo grada gde je medicinska sestra napadnuta je poznat po incidentima takve vrste, pa je u cilju poboljšanja stanja bezbednosti, pre dve godine u ulici Koste Abraševića otvorena policijska ispostava „Palilula“.

Kurir.rs/Telegraf