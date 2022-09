ILIJA DANAS NIJE DOŠAO IZ SPECIJALNE BOLNICE U ČAČANSKI SUD: Prvi pretres za ubistvo majke, oca i dede zakazan za 6. oktobar VIDEO

ČAČAK - Završeno je pripremno ročište u Višem sudu u Čačku povodom optužnice protiv Ilije Glišovića koji se tereti da je počinio teško krivično delo trostruko ubistvo. Optuženi se nije pojavio na priprmenom ročištu, iako je to bilo planirano.

"Nije dovezen iz Specijalne zatvorske bolnice, on po zakonu ne mora biti prisutan na pripremnom ročištu, ali je njegov dolazak neophodna na prvom pretresu koji je zakazan za 06. oktobar", izjavio je za RINU Radisav Vesović, Glišovićev branilac po službenoj dužnosti.

On je istakao da su na pripremnom ročištu određeni svi dokazi koji su predloženi od strane tužioca i branioca, a koji će biti izneti na prvom pretresu.

Nakon više od 10 stručnih veštačenja, i dalje je na merama, pod nadzorom lekara Optužnim predlogom Glišović se tereti za krivično delo teško trostruko ubistvo. Nakon više od 10 stručnih veštačenja on se i dalje nalazi na merama, tačnije pod nadzorom lekara u Specijalnoj bolnici centralnog zatvora u Beogradu. Pretpostavka je da će tamo i ostati, budući da se i dalje nalazi pod nadzorom lekara. Od aprila do danas obavljeno je više od deset veštačenja počev od DNK analiza, bioloških veštačenja, pa do analize tragova. Ispitani su i svedoci. Za sada je još uvek na snazi predlog mere lečenja u zatvorenoj zdravstvenoj ustanovi, pri CZ. Okrivljenog Glišovića roditelji su više puta prijavljivali za nasilje u porodici. Par meseci pre zločina, lečen je u specijalnoj zdravstvenoj ustanovi, ali je čačanski sud doneo rešenje da se on može vratiti u porodicu i normalnim aktivnostima. Sud je odluku doneo na osnovu mišljenja stručnjaka iz ovdašnjeg Centra za socijalnio rad, koji je tada ocenio da "Glišović trenutno nije pretnja po okolinu". D.Č.

"Iliju sa posetio nekoliko puta u Specijalnoj zatvorskoj bolnici. On je u stanju stalnog tretmana u toj ustanovi. Do sada je u tužilaštvu dao dve izjave povodom slučaja za koji se tereti a koje su bile u potpunoj suprotnosti, konfuzne. Odrađena su veštačenja, pre svega njegove uračunljivosti, zatim DNK analize, analize tragova i biološka veštačenja. Na pretresu će sve to biti pregledani", dodao je Vesović.

Ilija Glišović se tereti da je u aprilu ove godine izvršio trostruko ubistvo i usmrtio majku, oca i dedu u čačanksom naselju Kulinovci.

