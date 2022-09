NASILNIK DRŽAO CELO SELO U STRAHU: Meštani Bariča uznemireni nakon što je mladić sa poternicom UBIO AŠOVOM nemoćnog komšiju

Dragoslav Stević (62) brutalno je ubijen u selu Barič u okolini Golupca u noći između subote i nedelje, kada ga je, kako se sumnja, komšija A. M. (25) nekoliko puta udario ašovom u glavu.

Kako Kurir saznaje, zločinu je prethodila svađa, koja je eskalirala u fizički obračun koji se završio kobno po Dragoslava.

- Osumnjičeni za ubistvo došao je u Stevićevu kuću, ali još nije poznat razlog. Između njih je navodno došlo do rasprave, a A. M. je dograbio ašov koji je bio naslonjen uz kuću i izudarao nesrećnog čoveka - kaže naš izvor.

Dodaje da je ubistvo navodno prijavio otac osumnjičenog jer mu je sin došao krvav kući. Odmah je došla i ekipa Hitne pomoći, a Dragoslav je davao znake života. Nažalost, uprkos naporima lekara, preminuo je na putu do bolnice.

Kako još navodi izvor, ubijeni Dragoslav je voleo da popije, dok osumnjičeni, navodno, ima problema i s narkoticima.

Komšije o žrtvi Svi su mu pomagali Komšije su ispričale da su svi u selu voleli Dragoslava i da su pokušavali da mu pomognu na svaki način, ali da nikad nije hteo za džabe da uzme nešto, nego je uvek hteo nešto da uradi zauzvrat. - Jedna porodica tako je pokušavala da mu pomogne, ali on nije hteo da prihvati to. Posle su se dogovorili da im on ide u prodavnicu po namirnice, a zauzvrat bi oni njemu davali da jede. Tako se bavio poslovima po komšiluku, nije bilo posla koji nije hteo da radi - objasnili su meštani.

Živeli u strahu

Komšije dvojice muškaraca ispričale su za Kurir da A. M. važi za problematičnog i celo selo živi u strahu od njega.

- Stalno je bio na udaru policije. Poznat je po konzumiranju nedozvoljenih supstanci. Kada je pod njihovim dejstvom, poludi načisto i sve demolira. Majka i sestra su ga napustile zbog te nenormalne agresivnosti. U poslednje vreme nije ni bio u selu. Niko ga nije video dva ili tri meseca, a onda se odjednom pojavio s bradom, nije ličio na sebe - objašnjavaju meštani i dodaju da su potom čuli da je bio na poternici zbog drugog krivičnog dela, te da ga verovatno zbog toga nisu viđali, jer se skrivao od policije.

- A. M. je zbog svog problematičnog i nasilnog ponašanja rasturio i svoju porodicu. Bio je oženjen, ali ga je supruga napustila zbog konstantnog maltretiranja. Čuli smo da je imao više od pet prijava za porodično nasilje - pričaju nam sagovornici.

S druge strane, o svirepo ubijenom Dragoslavu sve komšije imaju samo reči hvale i ističu da ih je sve izuzetno potresla vest o njegovoj smrti.

- Majstor Marko, kako su ga svi zvali, iako mu to nije bilo ime, bio je divan čovek, nikad nije pravio probleme. Njegova životna priča je jako teška i tužna, a sad ga je ovaj mladić ubio ni krivog ni dužnog - pričaju komšije i dodaju:

Rasprodao sve zbog žene

- Ubijenog čoveka je žena ostavila, a sin je otišao pre nekoliko godina u inostranstvo i nije dolazio ovde. Posle toga on je našao drugu ženu, koja ga je terala da prodaje imanje za novac i da njoj daje, ali je on u jednom trenutku prijavio policiji i dobila je zabranu prilaska, a on od tada jedva preživljava.

Debeo dosije Upućivan i na lečenje Nakon stravičnog ubistva koje je počinio, policija je odmah uhapsila i privela osumnjičenog A. M., koji će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu. - Iza njega stoji debeo dosije. Pored toga što je navodno zavisnik, pljačkao je objekte i krao stvari. Nekoliko puta je upućivan i na lečenje, ali nikada nije otišao - objasnili su izvori.

