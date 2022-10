MISTERIJA! KAKO SE VOZAČ AUTA SMRTI NAŠAO ZA VOLANOM POSLE 60 PREKRŠAJA: Sudijama bude žao pa bahati šoferi ne završe u ZATVORU!

Goran R. (56) izazvao je sinoć saobraćajnu nesreću na Pančevačkom putu kada je vozilom udario u stub ulične rasvete, te su na licu mesta nastradale osim njega još dve osobe, a jedna je teško povređena.

Prema rečima Damira Okanovića, iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, on uopšte nije trebalo da se nađe za volanom, pošto iza sebe ima oko 60 prekršajnih prijava.

Inače, Goran je sinoć upravljao vozilom iako je imao zabranu, međutim, što je najgore, to nije prvi put da mu je izrečena ova sankcija. Istu kaznu, dobio je još dva puta u proteklih pet godina, 2017. i 2021. godine.

- Kada pogledamo prošlost tog čoveka, on definitivno nije trebalo da se nađe za volanom. Problem je što je jako mali broj onih koji su toliko uporni u izvršenju prekršaja, koji toliko često ponavljaju te prekršaje, međutim, ta mala grupa je veoma opasna i veoma rizična. Sistem mora vrlo oštro da reaguje kada su takvi vozači u pitanju - rekao je za Damir Okanović.

Kako objašnjava, jedan od problema je i to što zakon obavezuje sudije da izriču kazne određenim profilima vozača, međutim oni se uzdržavaju da to rade iz humanih razloga, odnosno jer im je žao vozača.

- Zato, često kada postoje razlozi da vozač ode u zatvor naprimer na 15 ili 30 dana, sudija ga ne pošalje, već mu odredi takozvani rad u javnom interesu koji se nikada ne izvrši jer nije do kraja razrađen sistem izdržavanja te kazne - objašnjava Okanović.

Prema njegovom mišljenju, to nije dobro jer sistem mora da ima oštar odgovor kada su upitanju takozvani "višestruki povratnici".

- Njima prosto nije mesto za volanom, pitanje je da li uopšte treba da budu na slobodi, ali ono što je definitivno jeste da ne treba da upravljaju vozilom - rekao je on.

Ipak, kako kazuje, pitanje zbog čega se Goran našao u saobraćaju nije samo za pravosuđe već je to i sistemsko pitanje.

- U Nemačkoj postoji "idiotentest". Vozač koji više puta ponavlja prekršaje ili načini određenu vrstu prekršaja se pre sudije upućuje na komisiju koju čine psiholog i psihijatar. Oni tada utvrđuju da li ste normalni - objašanjava Okanović i dodaje:

"Mislim da u takvim situacijama, iako to nije praksa, treba da se vozaču oduzme vozačka dozvola i da se uputi na vanredni zdravstveni pregled radi ocene zdravstvene sposobnosti. To postoji i sada, ali se primenjuje kada su u pitanju razlozi somatske prirode, odnosno, kada neko ima problem sa šećerom, kada mu je oštećen vid, amputirani ekstremiteti i slično. Mislim da bi trebalo, ne samo sa tog somatskog, već i sa tog psihičkog dela", rekao je on.

Okanović navodi da ukoliko je očigledno da vozač ima problem sa ponašanjem, potrebno je da mu se oduzme privremeno vozačka dozvola i da se uputi na ocenu zdravstvene sposobnosti.

- Ukoliko psihijatri i psiholozi utvrde da sa tog aspekta ne ispunjava zdravstvene uslove, treba mu trajno oduzeti vozačku dozvolu i to ne kao sudska sanckija, već kao rezultat zdravstvene nesposobnosti - objašnjava on i dodaje:

"To je kao kad neko u potpunosti izgubi vid. Njemu se oduzima vozačka dozvola jer prosto nema zdravstvenu sposobnost", kazuje Okanović.

Podsetimo, nesreća se dogodila oko 21 sat na Pančevačkom putu kada je vozilo "fijat" za čijim je volanom bio Goran sleteo sa puta i udario u stub ulične rasvete. U nesreći su nastradali i Svetlana P. (56) Slobodan T. (48).

Goran je imao niz prekršajnih prijava, te je izvršilac je 19 krivičnih dela i to: 7 krađa, 10 teških krađa, nasilje u porodici i falsifikovanje isprave.

On je učestvovao u 12 saobraćajnih nezgoda, od kojih je izazvao 6 ( za 5 saobraćajnih nezgoda (materijalna šteta) podneta mu je prekršajna prijava, a poslednja je od 10.10.2022. godine u kojoj je nastradao).

