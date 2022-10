POKUŠAJ SILOVANJA U SMEDEREVU: Muškarac (26) napastvovao taksistkinju

Muškarcu M.B. (26) iz Smedereva određen je pritvor zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje.

On je osumnjičen da je 10. oktobra u večernjim satima seksualno napastvovao taksistkinju V.S. (44) kojoj je naručio vožnju do "Radinačkih bagera", a onda na silu pokušao da je dodiruje po intimnim delovima tela sve dok oštećena nije pritisla "panik taster" u svom vozilu i pozvala kolege da joj pomognu.

Nakon što je po nalogu dežurnog zamenika javnog tužioca osumnjičenom određeno zadržavanje, u prostorijama Policijske uprave u Smederevu je izvršeno i prepoznavanje lica, kojom prilikom je oštećena sa potpunom sigurnošću ukazala na M.B. kao učinioca.

Na predlog tužilaštva, Osnovni sud u Smederevu je okrivljenom odredio pritvor u trajanju od 30 dana.

(Kurir.rs)