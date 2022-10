VOZAČ JE HTEO DA SKRATI PUT DO MANASTIRA! Novi detalji nesreće na brani u kojoj su stradale 2 ŽENE

Vojka Jovanović (63) iz Osladića i Ljubica Marković (77) iz Osečine poginule su, a 16 putnika je povređeno kada se minibus koji je vozio penzionere u obilazak manastira i Divčibara survao u provaliju kod brane Rovni u blizini Valjeva.

Stravična nesreća dogodila se nešto pre 10 sati, kada je, navodno, popustila ručna kočnica na minibusu koji je sleteo u ambis dubok 50 metara.

Podignuta kočnica

- Vozač Ž.M. (63) stao je pre brane kako bi pitao radnika obezbeđenja da li mogu da prepreče put preko brane Stubo-Rovni do manastira Lelić, pošto na toj deonici postoji znak da je saobraćaj zabranjen. U tom momentu, ručna kočnica minibusa, koja je prema rečima očevidaca bila podignuta, popustila je i autobus sa 18 putnika je probio zaštitnu ogradu i sleteo je u provaliju duboku 50 metara - kaže izvor Kurira:

- Na mesto nesreće odmah su poslate policijske i vatrogasno-spasilačke ekipe koje su počele sa izvlačenjem povređenih penzionera. Jovanovićeva je na mestu preminula, a troje putnika teško je povređeno. U popodnevnim satima u bolnici je umrla i Ljubica Marković - objašnjava sagovornik.

Izlet

Vozač Ž.M. na mestu tragedije je alkotestiran i utvrđeno je da nije konzumirao alkohol.

- Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati zbog teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja - dodao je izvor Kurira. Sagovornik Kurira iz istrage navodi da je izlet na koji su penzioneri krenuli organizovalo Udruženje penzionera iz Osečine.

- Povređeni putnici su, kao i vozač, mahom iz Osečine. Oni su krenuli na izlet na kome je trebalo da posete manastire, ali i Divčibare. Nažalost, putovanje se završilo tragično - navodi izvor koji se zadesio na mestu nesreće:

- Scene na brani Rovni bile su jezive. Povređeni ljudi ležali su na livadi, kukali, zapomagali, dozivali pomoć. Vatrogasci i policajci su činili sve da im pomognu.

Često putovala

Rođaka stradale Vojke Jovanović za Kurir kaže da je ona često išla na ekskurzije sa penzionerima, iako nije bila penzionerka.

- Krenula je sa komšinicom na izlet, kako smo čuli, ta druga žena je slomila ruku, a Vojka je stradala. Tragedija. Volela je da putuje, koristila je svaku priliku da ode negde, baš je bila divna žena - priča rođaka i nastavlja:

- Mi smo najpre čuli za udes, a posle i da je stradala naša rođaka. Pokušali smo da zovemo njenog muža i sinove, ali nikoga nema kod kuće, uopšte ne znamo šta se dogodilo - ispričala je rođaka.

Slična nesreća

Hodočasnici stradali u Ovčar banji

Proteklog četvrtka slična nesreća dogodila se u Ovčar banji, kada su hodočasnici iz Zvornika pali sa visećeg mosta koji je pukao. U toj nesreći stradale su Ljubica Marjanović i Milena Erić.

nastradale nakon pada pešačkog mosta foto: Kurir/D.Č., Privatna Arhiva

Vernici su, kako je planirano, pošli u obilazak svetinja u Ovčarskokablarskoj klisuri, trebalo je da posete manastir Jovanje, pa da potom zanoće u Đunisu na obeležavanju praznika Pokrov Presvete Bogorodice. Viseći most na kome su bili mogle su da koriste istovremeno tri do četiri osobe, a u trenutku pucanja na njemu ih je bilo 24. Nesrećne žene zarobila je sajla i konstrukcija mosta i one su se udavile u Moravi.