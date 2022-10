OSUĐEN UBICA BABE, ROBIJAĆE 13 GODINA: Priznao da je Mariju do smrti udarao čekićem u glavu!

Muškarac P. P. (63) osuđen je pred Višim sudom u Požarevcu na 13 godina zatvora zbog ubistva!

On je osuđen na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je zaključio sa požarevačkim Višim javnim tužilaštvom. Naime, P. P. je priznao da je u maju ove godine ubio staricu Mariju Z. (78) sa kojom je živeo u istoj kući u selu Dobra kod Golupca.

Podsetimo, jeziv zločin dogodio se u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živeli P. P. i pokojna Marija, a P. P. je posle ubistva sam otišao u policijsku stanicu u Golupcu i prijavio se.

- Dobar dan, ja sam ubio ženu, došao sam da se prijavim - navodno je rekao P. P. šokiranim policajcima.

Kako smo ranije pisali, on je inspektorima objasnio da se posvađao sa Marijom Z. sa kojom je stanovao u istoj kući i da je počeo da je udara gumenim čekićem.

- On je do detalja ispričao da ju je posle svađe, u afektu, udarao pesnicama u glavu, a potom dograbio neki gumeni čekić i nastavio da je tuče. Kada je video šta je uradio, uopšte nije pokušao da sakrije tragove, već je sam došao do stanice i odlučio da se prijavi - objašnjava naš izvor iz istrage.

Izvor Kurira navodi da je ubijena Marija Z. osumnjičenom P. P. ranije navodno prepisala kuću.

- Baka je, kako se sumnja, bila u lošim odnosima sa familijom, pa je otišla da živi sa P. P. i prepisala mu svu imovinu. Interesantno je da oni nisu bili u braku, a proverava se da li su uopšte bili i u vanbračnoj zajednici ili su samo živeli u istom domaćinstvu - kaže naš sagovornik upućen u istragu i dodaje:

- P.P. ranije nije osuđivan, a iz ove kuće nije bilo prijave nasilja.

