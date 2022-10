MIRA JE PRGAVA I ČESTO SE SVAĐA S KOMŠIJAMA: Susedi o poznatoj glumici koja je iz nehata gurnula komšinicu (82)

Komšije Mirjane Karanović, naše poznate glumice nakon incidenta koji se dogodio juče kada je tokom rasprave iz nehata gurnula komšinicu S. S. (82), koja je pala i slomila kuk, kažu za Kurir da je ona "veoma nezgodan sused".

Podsetimo, Prvo osnovno tužilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv glumice zbog sumnje da je izvršila krivično delo teška telesna povreda iz nehata, a njene komšije gde se i dogodio incident, nemaju baš lepše reči za svoju poznatu komšinicu.

- Nismo čuli šta se desilo u konkretnom slučaju, ali znamo da je Mirjana ta koja je često akter svih komšijskih svađa - kaže jedan komšija i dodaje:

- Pomalo je prgava i nezgodna kada se posvađa s nekim, a sve su to problemi vezani za komšijske stvari. Ljuti se što zajednički prostor u zgradi nije očišćen, što je neko bacio neke stvari ili ostavio gde ne treba, uvek nađe razlog da zapodene svađu. Često je i najglasnija kada imamo kućne savete i sastanke. Svojevremeno se ljutila i na komšije koje su htele da zidaju zgradu pored naše.

S druge strane, glumica je za Kurir ispričala da je u pitanju splet nesrećnih okolnosti, i da se se dogodilo kada je S. S., komšinica njene majke, došla na njena vrata.

- Zahtevala je da majku pošaljem u starački dom. Nije je zanimalo da li ona želi da ode tamo ili ne, jednostavno je to zahtevala. Njen sin je bio sve vreme pored, smirivao je, govorio da treba da idu. Rekla sam da nemam šta da razgovaram s njima. Ne razumem zašto su dolazili i optuživali me da ne brinem o svojoj majci, kad to nije tačno. Ne znam šta je u glavi te žene i ljudi generalno - rekla je uznemirena glumica, pa nastavila:

- O mojoj majci brinu dve žene koje dolaze pre i posle podne, svaki dan, jer ja ne mogu da stignem. Žena je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti. Moja majka jeste pre nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu i osetio se nekakav dim u zgradi, ali od tada moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi, ali me nije slušala.

Nakon rasprave između S. S. i glumice, starica ju je, kako kaže glumica, uhvatila za rukav, što je raspravu odvelo u potpuno drugi smer.

- Nije odustala i nastavila je da viče, povukla me za majicu, iako joj je njen sin govorio da se smiri. Sve što se desilo bilo je stvarno nesrećen sticaj okolnosti. Samo sam htela da ona pomeri ruku kojom me je držala, a ona se u tom momentu saplela i pala. Nisam to uradila namerno! Podigla sam je i sačekala s njenim sinom Hitnu pomoć - objasnila je Mirjana.

