NAPADAČ MASKIRAN U ĐUBRETARA PRIZNAO DA JE TUKAO BIZNISMENA: Evo šta je izjavio na saslušanju u tužilaštvu!

M. M. koji se sumnjiči da je u centru Beograda, obučen u uniformu gradske čistoće, napao i pretukao biznismena Slobodana Petrovića, priznao je na saslušanju u Prvom osnovnom tužilaštvu da je vlasniku privatne firme naneo teške telesne povrede.

- Izneo je svoju odbranu i priznao izvršenje krivičnog dela. Imajući u vidu da je u svojoj odbrani u pogledu motiva izvršenja krivičnog dela izneo navode na koje je radi potpunog razjašnjenja činjeničnog stanja potrebno da se izjasni i oštećeni, tužilaštvo je nakon saslušanja Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog da se prema osumnjičenom odredi pritvor u trajanju od 30 dana, jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke - saopštilo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

U daljem toku postupka tužilaštvo će ispitati oštećenog i ostale svedoke, narediti vršenje sudsko-medicinskog veštačenja telesnih povreda, prikupiti materijalne dokaze i preduzeti druge radnje potrebne za donošenje odluke

foto: Nenad Kostić

Tužilaštvo podseća da je 2. novembra, po nalogu dežurnog zamenika javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije doneto je rešenje o zadržavanju osumnjičenog M.M. u trajanju do 48 časova, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška telesna povreda.

- Prema navodima krivične prijave, osumnjičeni M.M. je krivično delo koje mu je stavljeno na teret učinio dana 21.10.2022. godine u jutarnjim časovima, na taj način što je noseći na sebi uniformu JKP „Gradska čistoća“ , kao i kapuljaču, hiruršku masku i rukavice ispod kojih je prethodno namotao zavoj, dok je u rukama nosio metlu i metalnu cev dužine od oko 60 cm, došao do vozila oštećenog S.P. koje je bilo parkirano prekoputa zgrade u kojoj oštećeni stanuje, i pored njega spustio navedenu metalnu cev, a zatim je sačekao da oštećeni dođe do svog vozila, pri čemu je za to vreme oponašao radnika JKP „Gradska čistoća“ tako što je čistio ulicu i trotoar oko vozila oštećenog, pa kada se oštećeni pojavio osumnjičeni mu je prišao i obratio mu se, nakon čega je počeo da mu zadaje udarce zatvorenim šakama u predelu glave, što je činio dok oštećeni nije pao dozivajući pomoć, da bi se potom trčećim korakom udaljio sa lica mesta. Oštećeni S.P. je istog dana pregledan od strane lekara, kojom prilikom su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu preloma u predelu lica - navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/ J. S.