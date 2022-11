I IZA REŠETAKA OKRUŽEN SMRĆU: Luka Bojović ostao bez 8 bitnih ljudi - brata, oca, kuma, prijatelja... Oglašavao se putem ČITULJA!

Luka Bojović, trebalo bi uskoro da bude proteran iz Španije i prebačen u Srbiju, a za poslednjih 10 godina koliko je iza rešetaka, on se oglašavao nekoliko puta i to putem čitulja!

Ostao je bez brata, oca, kuma, prijatelja, saradnika, ali i advokata, pa je praktično za deceniju koju je proveo iza brave doživeo mnoštvo životnih udaraca.

luka bojović foto: Reuters

Bojović je podsetimo, uhapšen u februaru 2012. u Valensiji i od tada je u zatvoru. Osuđen je na 18 godina zbog držanja oružja i oko 600.000 evra u stanu. Dve trećine kazne ističu mu u februaru 2024, ali su navodno Španci odlučili da ga proteraju u Srbiju pre toga.

Neprijatelji Beograđanina, nakon njegovog hapšenja nisu mirovali, pa su mu tokom njegovog boravka iza rešetaka između ostalih ubili njegove tri najbitnije osobe - brata Nikolu Bojovića, kuma Dragoslava Miloradovića i advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića.

- Osvetnici su Luki nakon 10 meseci provedenih u ćeliji, tačnije u aprilu 2013. ubili brata Nikolu i to kada je izašao iz pekare u centru Beograda. On je svojevremeno rekao da je njegov brat osoba koja nije imala nikakve veze s podzemljem i da je ubijen nevin čovek - kaže poznavalac prilika i objašnjava da je to bio prvi veliki udarac za Luku Bojovića.

Njegov gubitak bio je prvi u nizu, a on se tada od svog voljenog oprostio u čitulji koja je izašla u jednim dnevnim novinama, i to preko cele strane.

- Nidžo, umirao sam više puta, ali ovako nikada... Tvoj Luka - pisalo je ispod Nikoline fotografije, dok je na godišnjicu njegove smrti uradio isto:

luka se oprostio od brata foto: Epk

- Džoni, u životu nas kuju i oblikuju oni koje volimo, oni koji ostavljaju trajan trag na našim srcima i zbog kojih više nikad nećemo biti isti, a ti si mene učinio boljim. Zauvek ćeš biti moj anđeo, moj ratnik svetlosti, najbolji među najboljima! Voli te tvoj Luka.

Te 2014. Luka je ostao bez oca Vuka Bojovića, inače, dugogodišnjeg direktora Zološkog vrata, koji je u septembru preminuo nakon duge i teške bolesti, kome je takođe, poslednji pozdrav poslao iz španskog zatvora.

luka se oprostio i od oca

- Uzdignute glave i srca ispunjenog ponosom što sam te imao za oca, pozdravljam te još ovaj put, moj Kaćo. Hvala ti na svemu što si mi pružio i za sve čemu si me učio. Tvoj Luka - pisalo je u čitulji.

Luka Bojović je svojevremeno, kako su naveli njegovi bližnji naglasio da bi u Srbiju došao samo kako bi obišao grob svog oca i brata, jer mu je to jedina želja koja ga vezuje za zemlju.

Ubistvo Rade Rakonjca, njegovog bliskog ratnog druga i saradnika dogodila se u samo dva meseca pre nego što je ostao bez oca. Nepoznati maskirani napadači ubili su Rakonjca ispred zgrade u kojoj je živeo, dok je isprijao kafu. Koliko je Rakonjac bio važna karika u njegovom životu govori i činjenica da je on bio jedan od ljudi koji je nosio sanduk njegovog brata Nikole.

rade rakonjac foto: Aleksandar Jovanovic Cile

- Dobri moj, Rašo, voljeni brate i druže, zauvek ću te nositi u srcu. Junaci večno žive! Tvoj Luka - poslao je Bojović poslednji pozdrav prijatelju iz Španije.

Suparnici Luke Bojovića nisu ga štedeli ni 2018. kada su mu likvidirali kuma i advokata, i to u razmaku od samo dva dana.

Miloradović je, podsetimo, ubijen u maju 2018. kod svoje auto-perionice u beogradskom naselju Karaburma, dok je nakon toga u julu likvidiran Ognjanović, Lukin advokat, ispred svoje zgrade na Novom Beogradu, a napadači su tada ranili i njegovog sina.

dragoslav miloradović foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile

- Ne mogu i neću da ti se obraćam u prošlom vremenu, jer, ti si Gale stvoren da bi živeo večno. Bogovi plaču zbog tvoje smrti, a kako ne bismo mi, Bojovići. Kada si ušao u naš život, Nikola i ja smo znali da smo dobili još jednog brata. Svojom hrabrošću, osmehom, dostojanstvom, čašću, netrpeljivošću na svaku obmanu i laž, odmah si našao mesto u našim srcima - pisalo je između ostalog u pismu koje je Luka poslao iz Španije, a koje je počitala njegova sestra Marija na sahrani.

- Sigurnote je Džoni dočekao i da ste se raspričali. Putuj Galence, Cici, batice naš ovog 1. juna u neka večna proleća i neka ti je večna slava.

ubijeni miša ognjanović foto: Marina Lopičić

Koliko je Luka poštovao Ognjanovića govori i činjenica da je Lukina sestra i majka na njegovoj sahrani došle u crnini i da su sve vreme plakale, a ostavile su i cveće s posvetom.

Za deceniju njegovog boravka iza rešetaka na meti suparnika bili su i Filip Korać, Jovan Đurović, inače, brat pokojnog Luke Đurovića i Veljko banović zvani Votka, ali su oni uspeli da izbegnu metak.

Luka Đurović Ovog puta mi je teško da pronađem reči Tokom boravka u zatvoru Luka Bojović je u septembru 2013. godine ostao i bez bliskog saradnika i velikog prijatelja Luke Đurovića, koji je važio za vođu barskog klana, a poginuo je u saobraćajnoj nesreći kod Kotora. Bojović je tada svom prijatelju Đuroviću posvetio čitulju i to preko cele strane u jednim mnovinama. luka đurović - Ovog puta mi je teško da pronađem reči - pisalo je u čitulji ispod Đurovićeve fotografije. Inače, u julu 2020. godine na grčkom Krfu ubijen je i njegov prijatelj Alan Kožar koji je bio blizak sa Đurovićem. Bojović je u međuvremenu, u junu 2018. ostao i bez Siniše Milića, zvanog Boske, koga su egzekutori ubili tako što su aktivirali eksploziv koji je bio ispod njegovog auta na Autokomandi u Beogradu. raznet siniša milić foto: Marina Lopičić - Bomba je bila tako postavljena i tolike razorne moći da digne u vazduh samo njega - podseća izvor.

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)