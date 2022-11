OVO JE PUT BEZ POVRATKA PO SVE! Ispovest kuma ubijenog Jovice Vukotića, o njihovom poslednjem susretu, a ovo je PORUČIO ZVICERU!

Balša Đuranović (59), kum ubijenog vođe ,,škaljaraca" Jovana Vukotića, je ubijen u Turskoj, u prvoj ispovesti za medije, govorio je o pozadini rata dva kotorska klana. On se osvrnuo na čitulje u kojima je najavljivana osveta, ali i navodni pokušaj ubistva Radoja Zvicera u Panami.

- Zauvek ću pamtiti poslednji susret s kumom. Jovica se nije krio. Nije se bojao dušmana. Živeo je u Istanbulu normalno. Kontaktirali smo često, a poslednji put sam ga video u julu 2022, u noćnom provodu u klubu ,,Ruby" u Istanbulu. Sad kada ga više nema, priznajem da sam besan zbog Jovičine smrti. Iza sebe je ostavio četvoro dece. Ali isto tako demantujem da ja stojim iza pokušaja Radojevog ubistva. Iza toga vrlo verovatno stoje neki drugi ljudi u drugim ulogama - kategorično tvrdi Balša.

Vest o navodnom pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Panami pojavila se 30. septembra. Najpre se spekulisalo da je Zvicer likvidiran, a onda da je teško ranjen. Advokat porodice Zvicer ubrzo je demantovao obe informacije, a šta se zaista desilo, do danas nije razjašnjeno.

- Znate kako, samo Zvicer zna kome se i šta zamerio. A pošto se ispostavilo da on stoji iza likvidacije Vukotića, poručio bih mu samo da se zapita kako bi bilo njegovim kumovima, bratu Goranu i ženi..., kako bi bilo da njegova deca ostanu bez oca - rekao je Balša. Ipak, kako kaže, svestan je da je ,,previše toga napravljeno da bi se strasti smirivale".

Mesarev kum mi pretio porodici Mesarev kum pretio mojoj porodici Đuranović kaže da je, između ostalih, njegovoj porodici pretio kum Marka Miljkovića Mesara, koji se predstavljao kao Zvicerov čovek. - Pretio je mojoj porodici preko društvenih mreža. On je i direktno pisao poruke mojim unukama i upućivao seksističke komentare. Izneo je i pretnje mom unuku, odnosno rekao mu je da poruči bratu da će završiti pored onog koji ga je krstio. Govorio je da se čuvamo i da je Zvicer na sve spreman - tvrdi Balša, i dodaje: - Ta osoba važi za Miljkovićevog kuma. Da li Miljković i Belivuk posluju sa Zvicerom, ne znam, znam samo da su Miljković i Belivuk za mene klasični ulični klošari - istakao je Đuranović.

- Ovo je put bez povratka po sve! Moje breme sam nosim. U javnosti se nisam pojavljivao od 2000, tad sam zadnji put osvanuo u medijima, jer sam se vodio kao nestala osoba. Želim da istaknem da posedujem kiparsko državljanstvo, poslujem na mnogo frontova, vodim svoje hotele i apartmane. Povezivali su me sa svime i svačime, ali ja, evo, slobodan hodam, jer sam čist.

Ti koji su s nekom namerom eksponirali moje ime, nek se zapitaju jesu li i oni čisti, kad im toliko smetam da mi crtaju metu, meni i mojoj porodici - ističe Đuranović, i objašnjava da njega i članove njegove porodice uporno neko pokušava da uvuče u krvavi sukob, montirajući razne objave preko društvenih mreža i objavljivanjem čitulja u njihovo ime.

- Koliko daleko idu dušmani, govori činjenica da su plasirali čitulje i fingirali da smo navodno ja i članovi moje porodice najavili osvetu. Sve to je jedna montaža sa vrlo jasnim ciljem. Onda je plasirano i da je moj unuk sve i svašta pisao po Instagramu za Radoja. Pre svega on je dete, Jovica ga je krstio 2008. godine. On čak i nije imao dodirnih tačaka s Jovicom, jer smo se u Crnu Goru vratili 2021. Posedujemo razne nekretnine po evropskim zemljama i proveli smo dobar deo života na Pirinejima i u Austriji - istakao je Balša. On takođe demantuje i spekulacije da mu je namera da nasledi Vukotića.

- Priče da ću ja naslediti bilo koga su čista glupost. Ja imam svoj biznis kojim se bavim dug niz godina i svoje poslovne ljude, tudi mi nisu potrebni - kaže on.

