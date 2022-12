KRIMINAL JE PROFESIJA! Da li će Luka Bojović iskoristiti ŠANSU za NOVI ŽIVOT? Antonović: Bilo bi IDEALNO da IZAĐE iz ovog posla

Šta će povratak Luke Bojovića u Srbiju posle 10 godina, koliko je proveo u zatvoru u Španiji, promeniti u svetu podzemlja, voditelji emisije Puls Srbije pitali su profesora dr Ratomir Antonović, stručnjaka za bezbednost.

- Njegov dolazak nije baš drag pojedincima. On je slobodan čovek, ima prava da putuje kako želi. Zapažen je jer je bio u prisustvu dva policajca. Lepo izgleda, čak i odlično. Vodio je zdrav život i trenirao u zatvoru - rekao je Antonović.

foto: kurir tv

On je prokomentarisao čitavu proceduru pojačane bezbednosti na aerodromu.

- Bojović je nevin, oslobođen je krivice, govorimo o jednom čoveku koji nema problem sa zakonom, iako znamo da je bio povezan sa kriminalca, pa to podiže stepen opreznosti. On sam može biti meta krivičnog dela - upozorio je Antonović.

- Ne daj bože da je došlo do neke bezbednosno rizične situacije svi ti obični putnici oko njega, prerasli bi u vrlo obučene predstavnike ministarstva unutrašnjih poslova - rekao je Antonović i opisao kako je i Bojović čovek, da i on može biti uplašen i da ima određene emocije straha i nesigurnosti uprkos sreći koju je podelio sa novinarima kurira.

foto: kurir tv

Važni ljudi u kriminalnom klanu Luke Bojovića, i ubistvo njegovog rođenog brata koji nije imao nikakve veze ni sa jednim klanom, Antonović je akcentovao kao presudan za dalji tok života Bojovića.

02:17 Antonović: Jednom u kriminalu - uvek u kriminalu!

- Momak je bio neupadljiv, vodio je normalan, skroman život, to je jedna porodična tragedija da na jedan takav brutalan način bude ubijen neko ko nije bio povezan s tim - rekao je Antonović i izneo svoje neverice da će Bojović moći drastično da promeni svoje navike kriminalnog karaktera, ali i da nikad neće imati mir običnog čoveka, gde god bio.

- U svim pravnim teorijama: ljudi koji su u mladosti u kriminalu ostaju do kraja života u kriminalu! Njima je kriminal profesija. On prosto ne ume i ne želi da radi nešto drugo. Idealna situacija bila bi da on izađe iz ovog posla - ispričao je za kraj Antonović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.