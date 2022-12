ZLOČIN KOJI JE POTRESAO SRBIJU: Darko silovao, pa brutalno ubio Ivanu, telo nađeno posle 3 meseca DANAS BI JOJ BIO ROĐENDAN

Ivana Podraščić (14) iz Batajnice, koja je tragično izgubila život kada ju je silovao, a zatim ubio Darko Kostić, napunila bi danas 22 godine.

Taj monstruozni zločin, koji se dogodio 31. jula 2014, žestoko je potresao Srbiju.

Ubica je kasnije osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Tu presudu, koju je doneo Viši sud u Beogradu, u septembru 2016. potvrdio je Apelacioni sud.

Darko Kostić foto: Tanjugstić, Ubije

Kostić je osuđen za krivično delo teško ubistvo i silovanje jer je najpre pretnjama po život prinudio devojčicu na obljubu, a onda je metalnim delom motike udario više puta u potiljak.

Nakon što je prestala da daje znake života, Kostić ju je umotao u tepih i dva ćebeta i odvukao ispod kuće u pošumljeni deo, gde ju je pokrio starim sunđerima i komadima nameštaja.

U obrazloženju presude Apelacionog suda navodi se da je prvostepeni sud kao otežavajuće okolnosti za Kostića cenio njegov raniji život, te da pred sudom nije iskazao ni najmanju dozu kajanja niti je u bilo kom momentu pokazao da žali za ubijenom.

Kostić se nalazi u pritvoru od rasvetljavanja ovog zločina i njegovog hapšenja u oktobru 2014. godine tri meseca nakon svirepog zločina.

Telo Ivane Podraščić, koja je nestala krajem jula, nađeno je tri meseca kasnije - u oktobru u napuštenoj kući u Rakovici.

Ivana Podraščić

Ivana je nestala 29. jula 2014. Porodica je njen nestanak prijavila tek 9. avgusta pod obrazloženjem da je devojčica i ranije bežala od kuće i da su verovali da će se vratiti. Telo devojčice, u fazi raspadanja, nađeno je u dvorištu trošne kuće koju je njen ubica Darko Kostić iznajmljivao u Rakovici.

Zločin je otkriven tek nakon što je Kristina Kovačević (22) prijavila da je silovana. Ispostavilo se da ju je Kostić napastvovao u istoj kući u kojoj i Ivanu. Ta devojka je, inače, njegova rođaka. Saslušan je i nije prošao poligraf.

Policajci su 1. septembra, posle Kristinine prijave, počeli da pretražuju dvorište te kuće, a tokom detaljnog pregleda prostorija, tragajući za dokazima o silovanju Kristine, policajci su pronašli nekoliko stvari, među kojima je bio i mobilni telefon, za koji je, posle analiza, utvrđeno da ga je koristila nestala Ivana Podraščić. Naloženo je da se aparat dalje veštači posle čega su pronađene njene poruke i slike.

foto: Sanja Ilić

Ona je, kako su pisali mediji, pošla na Kanarevo brdo. Navodno, Ivana i Darko bili su prijatelji na "Fejsbuku". Dogovorili su se da se nađu i da je on sačeka na okretnici autobusa 56.

Prvo su mislili da joj je Kostić ukrao telefon, ali su tokom ispitivanja saznali stravičnu istinu.

foto: Dado đilas

- Ivana mi se javila 31. jula i tražila da se vidi sa mnom da cirkamo. Sačekao sam je na okretnici autobusa 56, i odveo kući. Počela je "da vileni", udarala me je, histerisala, grebala. Pokušao sam da je smirim, ali nisam uspeo, pa sam je ašovom udario u glavu. Pokušao sam da je oživim, dozivao sam je, ali uzalud. Otišao sam do prodavnice, vratio sam se, a ona je i dalje ležala u lokvi krvi. Uvio sam njeno telo u ćebe, odneo je do potoka, pobacao neke sunđere preko nje i otišao. Otišao sam posle u Cvijićevu ulicu kod brata S. A., rekao sam mu da sam u samoodbrani udario nekog čoveka, ali da mislim da ga nisam ubio - izjavio je tada Kostić.

Kostić je prvo priznao zločin, a posle negirao.

Kostić je inače višestruki povratnik. Kao mladi punoletnik 1993. učestvovao u brutalnom ubistvu Beograđanke Julijane Lukšić (64), koju je sa još jednim saučesnikom zaklao u njenom stanu na Voždovcu. Za to delo bio je osuđen je na sedam godina zatvora.

(Kurir.rs)