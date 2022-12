U PRTLJAŽNIKU MU PRONAĐEN CEO ARSENAL! Uhapšen prodavac oružja Arven Baleri iz Podujeva

Tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Arvena Balerija, (prethodno ime Rafet Hodža), rođenom u Podujevu gde mu je i prijavljeno prebivalište, a koji je državljanin Republike Srbije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Osumnjičeni Arven Baleri je organizovano kriminalnu grupu čiji su pripadnici postali za sada više neidentifikovanih nepoznatih osoba iz Republike Srbije i drugih država u okruženju - navodi se u saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal.

- On je od početka godine, pa do 27. decembra, organizovao nabavku veće količine vatrenog oružja, municije, eksplozivnih materija i mlinsko-eksplozivnih sredstava, koje je zajedno sa drugim neidentifikovanim pripadnicima organizovane kriminalne grupe prenosio u za to unapred pripremljenim vozilima. Nakon toga su ih pripadnici grupe skladištili na skrivenim lokacijama, a potom bi osumnjičeni Baleri pronalazio kupce, a pripadnici su deo oružja transportovali do kupaca u centralnom delu Republike Srbiji i AP KiM, kao i u zemlje u regionu i Zapadnoj Evropi, radi njihove prodaje.

Osumnjičeni Arven Baleri je, kako se dalje navodi, nakon prethodnog dogovora sa za sada neidentifikovanim kupcima 27. decembra 2022. godine zajedno sa drugim osumnjičenim neidentifikovanim osobama, sa nepoznate lokacije na teritoriji Republike Srbije u prepodnevnim časovima preuzeo veće količine vatrenog oružja, municije, eksplozivnih materija i mlinsko-eksplozivnih sredstava koje su spakovali u jednu veću torbu crne boje, koje je osumnjičeni po unapred pripremljenom planu prevezao na područje Bujanovca, sa namerom predaje nepoznatim kupcima. Torbu je, kako se sumnja, u Bujanovcu smestio u prtljažnik motornog vozila marke "bmw", koje je po njegovom nalogu istog dana dovezao jedan pripadnik grupe u nameri da se u pogodnom trenutku izvrši primopredaja sa kupcima, a koja je sprečena hapšenjem Balerija.

- U prtljažniku je pronađeno osam automatskih pušaka, jedna malokalibarska puška sa optikom i prigušivačem, automatski pištolj „škorpion“ sa prigušivačem, 12 okvira za automatske puške, jedan tromblonski nastavak za automatsku pušku, tri tela bombe M 75, crne boje, tri upaljača sa kašikom i osiguračem za bombe M 75 i 272 komada municije različitog kalibra - piše u saopštenju.

Nakon saslušanja tužilac za organizovani kriminal predložilo je sudiji za predthodni postupak Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu da se prema osumnjičenom Baleriju odredi pritvor.

