ČUDNE PORUKE NA NALOGU NESTALE BEOGRAĐANKE: Možda se vidimo tamo sledeći put?! FOTO

Od kada se u medijima pojavila vest da je nestala Ana Volš (39) iz Masačusetska, oči američke i srpske javnosti su uprte u njen profil na Instagramu.

Kako se da primetiti po objavama na ovoj društvenoj mreži, Ana je bila vrlo aktivna i često je delila fotografije iz privatnog života. Komentari nepoznatih ljudi danima se nižu na njenom nalogu, a mnogi se pitaju gde je i pišu da bi voleli da se vrati svojoj porodici.

Jedna od fotografija koja je, sudeći po komentarima, izazvala veliku pažnju je ona objavljena pre dve sedmice. Na fotografiji je Ana u dresu hokejaškog tima "Washington Capitals", a u opisu je navela da je zvanično postala fan.

Komentar korisnika davidjabramson izazvao je najviše pažnje, a on je napisao "Tamo su moja sedišta". Njegov komentar ima sedam "sviđanja" među kojima je i "lajk" nestale Ane. Ona ga je označila i pitala "možda se vidimo tamo sledeći put?" Izvesni Dejvid je napisao "section 118", što u prevodu sa engleskog jezika znači "član 118".

Inače, kao pravni termin "član 118" znači "prikrivanje namere da se počini krivično delo kažnjivo smrću ili doživotnom zatvorom."

Ipak, ovaj komentar ne mora nužno da upućuje na to jer "section 118" postoji i na stadionu na kom je Ana tagovana. U pitanju je broj sekcije, odnosno mesta na u "Capital One Areni".

Da li je u pitanju samo neobavezno ćaskanje koje nema apsolutno nikakve veze sa Aninim nestankom ili su pak u pitanju neki tajni termini za sporazumevanje, nije u potpunosti jasno.

Bilo kako bilo, njihovo kratko dopisivanje ispod ove objave zaintrigiralo je korisnike Instagrama koji su se pitali šta bi to uopšte moglo da znači. Korisnik tommy_gerbz u svom komentaru čak označio i američku policiju, kao i samog Dejvida.

foto: printscreen

Po objavama na Dejvidovom profilu se može zaključiti da je i on, kao Ana, zaposlen u sferi nekretnina. Podsetimo, Ana Volš nestala je na Novu godinu kada se očekivalo da ode na međunarodni aerodrom Logan u Bostonu da bi se ukrcala na let za Vašington. Međutim, ona se nikada nije ukrcala na let...

Poslednji put Ana je viđena 1. januara oko 4 sata kad je trebalo da ode na aerodrom "Logan" u Bostonu, odakle je planirala da uhvati let za Vašington gde radi u agenciji za nekretnine. Volš je prvobitno planirala da odleti u utorak, ali je krenula ranije zbog "neke vrste hitnog slučaja" na poslu, saopštila je policija Kohaseta.

Nestanak Volšove u sredu su prijavili njen suprug Brajan, koji je u nedelju uhapšen zbog ometanja istrage a danas je tužioc rekao da je pronađena krv u podrumu njihove kuće u Kohaset, kao i oštećen nož, koji je na sebi imao krv. Istražitelji kažu da je Brajan Volš viđen sa nadzornim kamerama kako kupuje sredstva za čišćenje od 450 dolara.

Kurir.rs/Espreso