LEGIJA JE PLAKAO KAD SU HAPSILI MILOŠEVIĆA! Siniša Vučinić otkrio: Hteli su da ga ubiju, imao sam insajdera koji JE POZNATO IME

"Ovo je rat! Iako smo u sred Beograda pucajte! Mi branimo najvećeg heroja srpskog naroda" - reči su Siniše Vučinića, srpskog političara, a izgovorio ih je u noći hapšenja bivšeg srpskog predsednika Slobodana Miloševića.

U emisiji Crna hronika Vučinić je detaljnije govorio o događajima koji su se odigrali u vili i oko vile Mir tokom akcije Miloševićevog hapšenja, o njihovom ličnom odnosu i o ulozi Milorada Ulemeka Legije.

foto: Kurir televizija

- Ja sam postao sa Miloševićem, nevezano za politiku, lični prijatelj. Ubrzo posle toga krenuo je rat i tada sam oformio vojnu grupaciju Srpski sokolovi koja je bila u sastavu vojske Republike Srpske - rekao je Vučinić, a potom je izjavio da je od insajdera iz tadašnjeg DOS-a dobio informacije da se Miloševiću sprema likvidacija.

- Imao sam informacija da će Milošević biti likvidiran. Znao sam koga će sve da hapse, jer sam imao svog insajdera u DOS-u. Njegovo ime ne mogu da otkrivam, zbog njegove bezbednosti. On je poznato ime. Mogu samo da kažem da je to dobar čovek - kaže Vučinić i dodaje:

- Rekao mi je da će da idu prvim planom da ga likvidiraju. Za to su angažovali zemunsko-surčinski klan koji je bio u vezi sa kriminalizovanim delom JSO. Njima su ponuđene ogromne svote novca. Imao sam dugi razgovor sa Legijom i rekao mi je da mu je krivo i da ga grize savest. Njegova najveća greška su ti Zemunci. On je je bio na mestu pre nego što se sa njima udružio. Patriota je i častan čovek. Samo je plakao to veče jer mu je bilo žao svog predsednika i grizla ga je savest.

Kurir.rs

