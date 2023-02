"SILOVAO JE ČOVEK KOG SAM GLEDALA KAO BRATA" Majka devojčice iz Leštana otkrila POTRESNE detalje: Spavala sam s NOŽEM pod jastukom

- Unakazio si mi dete za ceo život, nakazo jedna bezdušna. Ne mogu da spavam jer gledam svoje dete kako se savija od bolova, ima samo 13. godina, reči su S. B., majke maloletne devojčice upućene Milošu D. (33), koji je na podmukao način odveo, a potom i silovao njenu ćerku, 9. marta prošle godine u beogradskom naselju Leštane. Protiv njega je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu zbog obljube deteta, a majka devojčice otkriva sa čim se sve susrela nakon što je prijavila silovanje ćerke.

Kako navodi neutešna majka, njena borba za život i mentalno zdravlje ćerke traje skoro godinu dana, od kako se dogodio gnusni zločin.

- Nije dobro, ali ja sam tu za nju. Boriću se dok sam živa za pravdu i čast svog deteta. Od kako je to uradio, moja ćerka ne spava mirno, bunca. Kada ide ulicom, okreće se za sobom, plaši se. Dešava se da priča nepovezane reči, pa čak i da joj ja pričam nešto ili je dozivam po imenu, a ona kao da nije prisutna. Išla je kod psihijatra, a sada redovno ide kod psihologa, započinje svoju bolnu ispovest majka, sada, četrnaestogodišnje devojčice.

O samom zločinu saznala je od ćerke, a kako navodi S. B., još uvek ne može da se pomiri sa istinom i činjenicom šta je njena ćerka poživela.

- U vreme tog monstruoznog čina, ja sam bila na poslu. Zvala sam ćerku, ali se ona nije javljala. Kada sam došla sa posla, ona je spavala. Spavala je i naredna dva dana, bez prestanka. To mi je bio alarm da se nešto događa. Dozvala sam je i pitala, a onda sam saznala istinu, saznala da mi je dete silovano od strane čoveka koji mi je dolazio u kuću, čoveka koga sam gledala kao brata, suznih očiju navodi majka.

Hrabra majka kaže da je njeno dete izmanipulisano, da je uz pretnje i viku izvučena iz kuće i odvedena na lokaciju gde se dogodio zločin.

- Pitao ju je ko je kod kuće, da li sam ja tu, a kada je ona rekla da nisam, tražio je da izađe, ali je ona odbila. Onda je on počeo da preti i da viče na nju da će joj presresti mlađu sestru i mene na ulici. Ona je iz straha izašla, a on joj je naredio da uđe u automobil i odvezao kod njega kući. Kada su stigli, počeo je da konzumira opijate i navodio moje dete da treba i ona da uzme, da mora da se opusti. Nije ga poslušala, što je njega razbesnelo. Molila ga je da je ne skida, nije je poslušao ni kada je plakala i pričala da je sve boli. Nije ga zaustavilo ništa, kroz suze kaže S. B.

Kako kaže, njeno dete je protiv svoje volje zlostavljano, nakon čega je Miloš D. dovezao blizu kuće.

- Rekla mi je da je bio besan jer se opirala, a ona je uzela svoje stvari, nakon čega joj je rekao da uđe u kola. Odvezao je ulicu ispod naše u kojoj živimo i rekao: „Je**** ti mater ako iko za ovo sazna“. Iako je on meni negirao da je tako nešto uradio, medicinsko veštačenje je pokazalo da ima povreda, kao i inspektori koji su potvrdili da je prilikom opisivanja kuće i prostorije gde se to dogodilo, sve je rekla tako kako je, kaže uznemirena majka.

Dva dana od zločina, kada zapravo saznaje istinu, odlazi u policiju nakon čega sledi još veći šok.

- 11. marta ulazim u prostorije policijske stanice u Kaluđerici i pitam gde mogu da prijavim silovanje deteta, a policajac mi kaže: „Zakasnili ste gospođo“. Ne, nije to najgore. Sledi tek šest meseci pakla za mene i moju decu. On je nekako uspevao da se krije za to vreme, ali ja sam dobijala slike i snimke od ljudi gde se kreće. Zovem policijsku stanicu, kažem da imam saznanja gde je, da imam i slike i da idu da ga uhapse, a oni mi kažu: „Gospođo, pa mi ne ispunjavamo muzičke želje, kaže vidno uzrujana majka.

Nakon toga dodeljen je inspektor za slučaj zlostavljanja njenog deteta, a kako kaže, ni tu nije imala saradnju.

- Bio je vikend, taj monstrum me je zvao preko nekog druga i nudio da se nagodimo, nudio mi je novac. Rekla sam mu, citiram: „Majmune jedan, govorimo o mom detetu koje si ti uništio. Nismo se sudarili autom pa mi nudiš novac, idiote, kaže ona.

Ona ističe da je mesecima dobijala pretnje po svoj i živote svoje dece, ali da je stalno ponavljala sebi da ne sme odustati.

- Spavala sam sa nožem ispod jastuka. Dolazili su neki klinci koje je on poslao i lupali mi u sred noći na vrata. On je jednom prijatelju rekao: „Ubiću je, prerezaću joj grklan. Bolje 20 godina za ubistvo nego 10 za silovanje“. Taj čovek mi je to prosledio. Sve ovo su znali policajci, inspektor, svi, ali ništa nisu uradili sa tim, sve dok se nisam obratila Policijskoj upravi za Grad Beograd, u stanicu „29. novembar“, nakon čega je uhapšen, kaže ona.

S. B. kaže da su nakon hapšenja osumnjičenog Miloša D. njegovi advokati tri puta insinuirali da njoj treba da budu oduzeta deca, zbog čega je dolazio Centar za socijalni rad.

- Ljudi su utvrdili da je sve u redu, nikada mi ništa nisu zamerili. Pričali su mi neki poznanici i ljudi da to ne radim, da ga ne prijavljujem, da je on na sve spreman, da je već robijao, da će kada izađe možda silovati sve nas, ali verujte mi da sam svesna posledica. Svesna sam da će možda neko nastradati ali ja ne dam na svoju decu. Ili on ili ja. Sve ću da uradim za njih i njihovu bezbednost, ali ovo neće proći nekažnjeno, ma ko god on bio, hrabro kaže ona za kraj ove bolne i potresne priče.

Miloš D., uhapšen je krajem avgusta prošle godine, a na teret mu stavlja i da je krajem marta meseca prošle godine bejzbol palicom prebio M. M., prijatelja i prvog komšiju oštećene devojčice, pokušavajući da ga natera da utiče na devojčicinu majku da povuče prijavu. Ovaj čovek, u potresnoj ispovesti, ispričao je da je po saznanju šta je uradio odmah pozvao osumnjičenog, sa kim se inače družio.

- Odmah sam ga pozvao i pitao: „Šta si utradio ovo?“, a on je počeo da se smeje i potvrdio mi da se to dogodilo. Nakon toga je i devojčicina majka zvala, ali je nju ubeđivao da je to laž, da je na putu i da će kada se vrati doći kod nje da pričaju. Nakon toga je ponovo zvao mene, i ubeđivao da ja objasnim njenoj majci kako ne treba da ga prijavi. Ja sam ga tada pitao: „Da li si ti normalan?“.

Nakon skoro tri nedelje, 25. marta, Miloš D. se pojavio na vratima stana sa nožem u rucima.

- Rekao mi je da moram da krenem sa njim kod nekog njegovog prijatelja ili će mi neki momci koji su došli sa njim zapaliti stan i automobil. Krenuo sam, a kada smo stigli, Miloš i taj njegov prijatelj su me pretukli bejzbol palicom. Imao sam ozbilje posledice, dugo sam se oporavljao jer sam zadobio teške telesne povrede, kaže on.

Podsetimo, Miloš D. je osumnjičen da je prošle godine u naselju Leštane izvršio obljubu devojčice protiv njene volje. Takođe, kako se sumnja, on je 23. marta 2022. došao u kuću M. M., i od njega tražio da utiče na majku oštećene devojčice, da povuče prijavu protiv njega, a potom ga odvezao do kuće na drugoj adresi gde ga je tukao bejzbol palicom i naneo mu teške telesne povrede. Miloš D. je uhapšen 30. avgusta 2022. godine i od tada se nalazi u pritvoru.

