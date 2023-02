DRSKO! USTUPIO IM MESTO U KAFANI, ONI GA OPELJEŠILI: Pogledajte kako stariji par besramno krade u lokalu na Zvezdari! (VIDEO)

U beogradskom naselju Zvezdara juče je jednom čoveku ukraden moblini telefon u restoranu "Kod Cvetka", a prema rečima njegove supruge, opljačkao ga je jedan stariji par kome je on prethodno ustupio svoje mesto, jer je u restoranu bila velika gužva!

- On je seo da popije kafu i spustio telefon na sto. Bilo je mnogo ljudi u restoranu i mu[karac i žena su ušli i nisu imali gde da sednu. On je čovek rekao da sednu tu kod njega, samo da završi kafu i on ide - priča žena žrtve ove krađe za Kurir.

Kako nam je objasnila, čovek je i uradio kako je rekao.

- Brzo je popio kafu, ostavio njima sto i otišao. Međutim, zaboravio je telefon na stolu. Kad je shvatio da nema telefona vraćao se u restoran i ispred je sreo te ljude koji su isto već odlazili i pitao ih da li su vuideli negde njegov telefon, a oni su rekli da nisu i samo otišli - priča naša sagovornica.

00:41 Krađa telefona u kafiću na Zvezdari

Čovek se onda vratio u restoran i tražio da pogleda snimak, da vidi da li je tu ostavio telefon.

- Čekao je oko dva sata da se snimak vrati i onda se šokirao. Ljudi kojima je ustupio mesta ukrali su mu telefon. Muškarac je gestikulirao ženi da pokupi njegov telefon sa stola, ona ga nonšalantno stavlja u torbu i odlazi - kaže sagovornica.

Ona apeluje na sve da paze da svoje stvari i ljude sa snimka.

- Tako je prošao čovek koji je hteo da im učini! Ako ih neka pepozna neka kaže, da se ovakve stvari više ne bi dešavale.

Kurir.rs - D.A.