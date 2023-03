SRBIJA ZAVIJENA U CRNO! Sedmoro dece stradalo u dva dana, 6 mališana izgorelo u požarima, jedno dete se udavilo u septičkoj jami!

Sedmoro dece stradalo je u Srbiji za dva dana. U stravičnom požaru koji se jutros dogodio u selu kod Bačke Topole stradalo je dvoje mališana, dok je dvoje spaseno iz plamena. Šestogodišnjak je juče upao u septičku jamu u mestu kod Sopota. Teška tragedija dogodila se prekjuče ujutru kada je u požaru u novopazarskom naselju Jalija stradalo četvoro dece, starosne dobi od šest meseci do četiri godine.

Porodicu kod Bačke Topole, pogodila je jutros, oko 8.20 sati, strašna tragedija, kada je u porodičnoj kući izbio požar u kome je za manje od 15 minuta stradalo dvoje najmlađe dečice, koje je zahvatila buktinja i nije im bilo spasa. Drugo dvoje mališana uspelo je da pred bukitnjom i gustim dimom iskoči kroz prozor i da se spase.

U požaru je stradala devojčica (3) i dečak (2). Otac je radio nešto napolju i kada je video dim iz kuće, kroz prozor je uspeo da spase dvoje dece. Iako su vatrogasna kola veoma brzo bila na lice mesta, na žalost, za dvoje najmlađih bilo je pekasno. Požar se raširio brzo u tri prostorije i mališanima nije bilo pomoći.

foto: N.H.

- Prodao sam juče dva konja, a danas pripremam dve sahrane - jedva je prozborio slomljeni otac.

Rodbina i komšije okupile su se kod mesta velike tragedije da uteše roditelje u najtežim trenucima u kojima je nemoguće zadržati suze, slušajući plač i vrisku još četvoro njegove dečice koja su jutros u vreme tragedije, kada su im stradala braća, bila u školi.

Majka dece u momentu požara bila je u prodavnici. Otac i majka imali su osmoro dece, a korisnici su socijalne pomoći i jedva preživljavaju u oronuloj kući, koju su dobili na korišćenje. Muku su mučili da obezbede hranu, jer je za osmoro dece trebalo svaki dan bar pet vekni hleba staviti na sto.

Dečak se udavio u septičkoj jami

Nezapamćena tragedija dogodila se u selu juče kod Sopota kada je mališan star šest godina upao u septičku jamu iza kuće i ugušio se. Ožalošćeni samohrani otac dečaka lavovski se borio da podigne svoju decu. Kako je rekao, nije se dalo, a kad je pročitao u medijima da je spavao u vreme tragedije, doživeo je to kao da je on ubica svog deteta. Zorana je supruga napustila, kao i decu, iako je znala da je stradali mališan bolestan i da se nije razvijao kao svoji vršnjaci.

foto: Printscreen Facebook

- Preuzeo sam sve na sebe, radio u pekari celu noć, a angažovao sam i jednu devojku Katarinu da par sati brine o mom sinu, da bih odmorio kad dođem iz treće smene. Ona tog jutra nije zaključala vrata, nego mi je rekla da ja to uradim, ali kako me san prevario zadremao sam. Kad sam se probudio, vidim da mi nema deteta koje se minut nije smelo ostaviti bez nadzora. Obišao sam dvorište, a onda otišao do septičke jame strahujući da se desilo ono najgore - kaže drhtavim glasom nesrećni otac.Kad je prišao jami ugledao je dečakovu glavu i izvukao ga napolje.

- Na rukama sam ga izneo, pena je već krenula na usta. Pozvao sam Hitnu, sat vremena su pokušavali, ali nije vredelo - dodao je otac dečaka.

Živ goreo i pokušavao da spasi decu

Četvoro dece ugušilo se u požaru koji je izbio u nedelju oko 7 časova u stambenoj zgradi u Novom Pazaru.

foto: Kurir Tv

Očevici ove tragedije kažu da je otac četvoro tragično nastradalih mališana živ goreo, dok je pokušavao da spasi svoju decu. On je, kako su ispričali, očajnički dozivao pomoć, a pokušao je i da otvori vrata terase, kako bi došao do svoje dece u plamenu. Na nažalost nije uspeo jer je bio u buktinji i sam je skočio sa terase. Rezultati obdukcije pokazali su da su se deca ugušila ugljen-monoksidom.

Otac koji je živ goreo pokušavajući da decu spase iz plamena je na lečenju u Beogradu. Otac je primljen u jedinicu intenzivne nege sa opekotinama koje su prekrivale 50 odsto površine tela, intubiran je i prevezenu Beograd. Majka je zadobila opekotine po licu i podlakticama, a transportovana je na dalje lečenje u Kliniku za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu. Troje mališana je preminulo tokom požara, a jedno dete je je kasnije podleglo teškim opekotinama.

Kurir.rs/24sedam