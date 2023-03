MIHAJLO DIVAC JE NAPRAVIO KOBNU GREŠKU, TO MU JE ZAUSTAVILO PALJBU MORAO JE DA BEŽI! Evo kako je ubijen najčuveniji krimos 90-IH!

Mihajlo Divac, čovek koji nije verovao u povlačenje, mladić i bokser koji je često bio jači i od metka poginuo je u novobeogradskom hotelu “Putnik” u februaru 1995. godine.

Bio je strah i trepet u celom gradu, čak su i najokoreliji kriminalci devedesetih strahovali od njegovih reakcija i nepredvidivog karaktera.

Odrastao je u novobeogradskim blokovima, a njegove rečenice iz dokumentarnog filma "Vidimo se u čitulji" prepričavaju se decenijama kasnije.

Ipak, nedoumica je kako je Divac stradao, i to od čoveka koji nije ni bio kriminalac. Iako je mnogo teorija, misteriju je tek sada razrešio čuveni forenzičar Časlav Ristić.

Upravo Ristić je jednom prilikom rekao Mihajlu Divcu da sledeći put neće preživeti ako se ponovo vide. Ristić je zapravo savetovao Divca da se povuče iz krininala, ali to je poslednje što je ovaj novobeogradski bokser planirao.

foto: Kurir Televizija

"Kada ga je Luka Bojović upucao u "Trozupcu" otišao sam u Urgentni centar da sa njim obavim razgovor na okolnosti. Divac je ležao u šok sobi. Pitao sam ga da li će reći ko je pucao na njega, a on je rekao "Ne, ne znam ko bi mogao da puca na mene"; ispričao je svojevremeno za televiziju Kurir forenzičar Časlav Ristić. Bojović je u Divca pucao dvaput, ali pošto se on nije obazirao i rekao da će mu "pištolj nabiti u d***", Bojović se udaljio sa lica mesta.

Ristić je Divcu rekao nešto što mu se nije svidelo.

"Nema veze znaćete kada budem došao da vas fotografišem. On me je pitao kako to misliš. Objasnio sam mu da ću ga fotografisati kada bude mrtav. Na to mi je rekao - "Inspektore, ti nisi normalan" , ispričao je za Kurir forenzičar Časlav Ristić.

foto: Youtube Printscreen

Ristić je sada prvi put, na svom Jutjub kanalu obelodanio kako je zapravo Divac ubijen i šta je za njega bilo kobno.

Divac je u 8 ujutru otišao do novobeogradskog hotela "Putnik" gde su bili smešteni učesnici bokserskog turnira “Beogradski pobednik” kako bi od takmičara Slaviše Popovića uzeo fotografiju s posvetom. Napuštajući hotel, zasmetalo mu je kako ga je pogledao crnogorski bokser Radovan Radusinović. Posle nekoliko razmenjenih reči, došlo je do vatrenog obračuna, Divac je bio brži i u pravcu Radusinovića i njegovog prijatelja ispalio šest hitaca. Zatim je istrčao napolje, dobacivši svojim prijateljima: bežite, "ove sam izranjavao" . U tom trenutku je pao. Usmrćen je metkom u leđa.

foto: privatna arhiva

Ristić otkriva zbog čega je mišljenja da je Divac stradao zbog kobne greške.

- Divac je posle "mrkog pogleda" zapucao iz revolvera magnum. Međutim, priča se da mu je zaglavio revolver. A da li to može da se dogodi. Pa može kada puca sa obe ruke, a palcem leve ruke blokira točkić koji ne može da napravi pun krug. I tada pištolj zaglavi - otkriva forenzičar.

Radusinović je u tom momentu izvadio pištolj CZ-99, uzvratio paljbu i ispalio ka Divcu smrtonosne hice.

Divac je inače, bio je pripadnik čuvene 63. padobranske brigade, a kasnije i vojne policije Srbije. Bio je u Vukovaru u Hrvatskoj i selu Osmače u Bosni i Hercegovini.

(Kurir.rs)