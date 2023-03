"BIO JE PROBLEM OD POČETKA!" Nedić otkrio šta je prethodilo jezivoj vesti o OCU MONSTRUMU koji je DRŽAO ZATOČENU ĆERKU GODINAMA

Policiija je juče, nakon opsežne akcije, uhapsila U. P. iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici, zlostavljanje maloletnog lica i kršenje porodičnih obaveza.

Otac monstrum, kako ga je javnost nazvala nalazi se u bekstvu od petka, kada ga je partnerka prijavila za nasilje nad njom i otkrila da on svoju osmogodišnju ćerku godinama drži zarobljenu u stanu u Mirijevu!

Da stvar bude još gora, on je sve vreme dok mu je ćerkica bila zatočena i gladna svakodnevno objavljivao fotografije i video klipove na društvenim mrežama!

Rajko Nedić, odgovorni urednik Kurira, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovom stravičnom slučaju.

- Policija je 4 dana tragala za njim i na osnovu baznih stanica uspeli su da dođu do njega da ga uhapse i on čeka saslušanje u tužilaštvu koje će biti sutra. Međutim, najverovatnije je to saznanje da se radi o detetu koje je zanemarljeno, zlostavljano i izgladnjivano već godinama. Da je ta žena koja je došla sa njim u policijsku stanicu bila praktično izubijana. Naravno ovaj događaj je sada otvorio niz pitanja odgovornosti, ne samo da li su komšije krive, već i niz institucija koje su učestvovale ili morale da učestvuju - rekao je Nedić.

Voditeljka Anastasija Čanović navela je da su sagovornici Kurira tvrdili da se osumnjičeni nije ni sa kim družio, da je bio nadmen i da se pričalo o bavljenju nekim kriminalnim poslovima vezano za drogu

- Pa od početka je to bio problem. Otac i majka su registrovani kao narkomani i u početku su bili lišeni roditeljskih prava. Odnosno majka je bila lišena svih roditeljskih prava dok je on bio delimično. Dete je bilo smešteno u dom da bi on posle par godina podneo zahtev da se rehabilitovo i da može da obezbedi brigu o detetu. Centar za socijalni rat je na osnovu pregleda u psihijatriskoj klinici on je dobio tu dozvolu. Samo 2020. godine je neko prijavio da se čuje plač i da je dete eventualno zanemareno. On je posle par dana doveo dete koje tada bilo u normalnom stanju i to se tako nastavilo.

Nedić se dotakao kazne koju bi mogla da očekuje oca i naveo da su male šanse da ona može biti ublažena.

- On se sumnjiči za nasilje u porodici, zanemarivanja deteta, protiv-pravno lišenje slobode odnosno otmica žene koju je držao zaključanu, ali i deteta. Kazna je tu do 10 godina, a pitanje je ako se odluči da to bude zbirno, pitanje je koliko će dobiti.

