UZNEMIRUJUĆE! SUPRUG BACIO DETE NA POD I ZABO MI NOŽ TIK DO SRCA: Jeziva ispovest žene o nasilju, VODITELJKA JE ZAPLAKALA!

U životu svake žene postoji period kada se oseća ranjivo i nesigurno, ali za neke, ta nesigurnost se pretvara u pravi horor. Upravo tako je bilo i u životu ove hrabre majke koja je trpela nasilje u porodici godinama. Iako želi da ostane anonimna, njena priča je potresna i uznemirujuća.

Zaljubila se i udala sa 17 godina, napustila je roditeljski dom i započela bračni zivot koji se već u prvim mesecima pretvorio u vrstu zarobljeništva. Brak je trajao nepunih 5 godina.

Prvi šamar dobila je zbog pogleda na običnog prolaznika. Nekoliko puta je pokušala da izadje iz toksičnog odnosa, svaki pokušaj završavao se molbama, pretnjama i brutalnim prebijanjem. Dobila je dvoje dece i dala novu šansu svom braku do trenutka kada je njen muž potegao nož i naneo joj 17 uboda.

Tetive na rukama su joj bile presečena, plućna maramica probijena, na ivici života poslednjim atomima životne snage hrabra majka je uspela da podigne bebu u krvavo naručje, uzme za ruku sina od tri godine izvede ih iz kuće i dozove pomoć.

Potresna priča mlade žene čija je želja da zaštiti svoju decu bila jača od oštrog noža, gubitka krvi i smrti ostaviće sve bez teksta

Ova hrabra žena je spremna da progovori o svojoj borbi sa nasiljem i odlučila je da podeli svoju priču u emisiji Crna hronika sa svima koji se bore sa sličnim problemima.

- Prvi događaj je bio kada sam pogledala prolaznika i tada sam dobila prvi šamar. Mene je tada povukao rukama, odvučena sam kući i zaključana. Od tada je krenulo sve gore i gore. Njegova ljubomora je tada rasla i bila je sve veća i veća. Kada bi išli gradom, on mi je govorio da držim glavu dole i da prolaznike ne gledam, da svi u mene gledaju. Branio je čak da me gleda i njegova porodica i njegova 2 brata. Branio je njegovom ocu da dolazi kod nas, ali i mojoj porodici. Razlog je bio da me i oni takođe gledaju - rekla je.

foto: Kurir televizija

Njena porodica nije znala da trpi nasilje do trenutka dok suprug, ona i deca nisu otišli kod njih na selo.

- Ja sam tada sedela na krevetu, a sin mi je prolazio pored stola. Sklonila sam nogu da bi prošao i tada mi je suprug šapnuo da ne pomeram tako nogu jer me brat gleda u zadnjicu. Tada sam odma odreagovala, odlučila sam da posle 4 godine mojima kažem šta trpim od strane njega i šta sam trpela. Bila sam zaključana u kući dok je on išao u prodavnicu i morala sam da pričam sa njim telefonom dok on ide. Da držim glavu dole dok idem gradom. Kada su sve to čuli, otac i majka su bili šokirani pričom. Onda je moj otac rekao da se ne vrećam sa njim, već da ostanem dole na Kosovu.

Voditeljka Kurir televizije Jelena Pejović nije mogla da se suzdrži na monstruoznost i zaplakala je tokom emisije.

Međutim, ona je ipak odlučila da mu da još jednu šansu zbog dece.

- Ja sam prihvatila da mi krenemo iz početka jer sam gledala da deca imaju porodicu i da mi budemo na okupu. Videla sam da su deca bila vezana za njega i onda sam prihvatila to stanovanje privatno nedaleko od mojih. Od tog dana kako smo krenuli da živimo u toj kući počelo je monstruozno ponašanje.

04:37 Prvi šamar je svemu prethodio

Tog kobnog dana htela je da ode kod svojih sa decom, međutim, suprug joj nije dozvoljavao.

- Tog dana sam htela da odem kod svojih sa decom, jer mi je brat bio tamo i želela sam da se deca igraju sa svojom braćom. On mi to nije dozvolio i rekao mi je da se vratim kući. Međutim, ja sam spremila decu i insistirala sam da idem. Ali je počeo jak pljusak i morala sam da uđem u kuću. On je istog trenutka zaključao vrata i povukao me u dnevnu sobu. Tada je krenuo da viče da više nikada neću izaći i da završava život sa mnom. Počela sam da plačem jer sam znala da će se odigrati nešto mnogo gore. Imala sam u glavi da će da me ubije - rekla je i potom nastavila:

- Držala sam dete od 10 meseci u naručju, a starije dete je sedelo na krevetu i plakalo jer me je svo vreme psovao. Tada je uzeo malo dete iz ruke i bacio ga na pod. Tada me je udario tri puta pesnicom u glavu, ali sam ostala pri svesti. Ne znam da li je planirao da me onesvesti i celu iskasapi. Međutim, ostala sam svoja i samo sam se srušila na krevet. Krenula sam da dohvatim bebu, ali mi on nije dozvoljavao. Otrčao je da ugrabi nož, a ja sam uspela da dohvatim dete jer sam se plašila da njih ne povredi. On je potom opet uzeo dete iz moje ruke i bacio ga na pod. Dok me je ubadao nožem, dete je zakačio nožem. Dok me je ubadao nožem branila sam se isključivo rukama. Da se nisam branila bila bi mrtva. Na desnoj ruci su mi posečene tetive, dok je leva bila sva u ubodima. Zadnji ubod nožem probio mi je plućnu maramicu gde je nož završio 3 centimetara od srca. Pluća su mi se punila krvlju. Spašena sam u Prištini od strane Albanaca. U bolnici u Prištini sanirali su mi kobni ubod i stavili mi drenažu.

08:44 Kobna noć i 17 uboda nožem

Ona je potom otkrila da je suprug posle monstruoznog dela izašao iz kuće i pobegao.

- Nisam imala telefon jer mi je branio, a kobnog dana sam se pravila mrtva nakon incidenta ne bi li me ostavio na miru i prestao sa ubodima. Kada sam čula kapiju da je izašao. Smogla sam snage da ustanem i nisam mogla da podignem dete jer su mi obe ruke bile presečene. Osećala sam da mi ruke tonu. Kada sam pogledala ruke, desna ruka mi je visila o koncu. Tada sam klekla i dohvatila dete ramenima i nosila ga do prve prodavnice u blizini kuće. Stariji sin je išao pored mene i držao me za nogu. Kada sam videla decu da su zbrinuta i u naručju komšija, meni ništa više nije bilo bitno. Tada su krenule vrtoglavice. Samo sam rekla da mi prospu vodu i da ja više ne mogu. Doktori su mi rekli da me je to spasilo, jer da sam pala i onesvestila se, bila bi u komi i bilo bi teško boriti se za moj život. Inače, tada kada smo došli do te prodavnice, video nas je svekar, mene onako krvavu sa decom i samo je otišao. Za vreme mog oporavka deca su bila kod mojih roditelja.

foto: Kurir televizija

Njen bivši suprug osuđen je na 3 godine zatvora zbog pokušaja ubistva.

- Međutim, on je izašao i ranije. Sada je na slobodi, ponosno šeta i smeje se kada me sretne. Deca ga ne interesuju, niti pita. Na starijeg sina koji je tada imao 3 godine ostale su velike posledice. Sada ima 7 godina, sve zna ali drži u sebi - rekla je.

Policija Hitni pozivi 192 Prijava nasilja u porodici 0800-100-600 (0-24h, besplatan poziv)

SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

Kurir.rs