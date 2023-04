PRITVOR ZA UHAPŠENE U AKCIJI ŽIČA I PARALELE: Ostaju iza rešetaka 30 dana!

Sudija Višeg suda u Beogradu doneo je rešenje o pritvoru do 30 dana za osumnjičene A.Č, B.D, D.R, Z.R i D.O koji su u utorak uhapšeni velikoj akciji MUP i BIA pod nazivom "Žiča" i "Paralela". Njima je određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, i mogućeg uticanja na svedoke i saučesnike, i zbog opasnosti da ponove krivično delo. Za osumnjičenim Z.R i D.O je maređeno izdavanje poternice.

Naredbom o sprovođenju istrage Tužilaštva za organizovani kriminal okrivljenom A.Č stavljeno je na teret krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i krivično delo teško ubistvo u pokušaju u pomaganju.

Okrivljenima B. D i D.R stavlja se na teret krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, krivično delo prinude i krivično delo izazivanje opšte opasnosti, a okrivljenom. .Z.R stavljeno je na teret krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih delai krivično delo teško ubistvo u pokušaju u podstrekavanju.

Okrivljenom D.O stavljeno je na teret krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, dva krivična dela prinuda i dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti i krivično delo teško ubistvo u pokušaju u pomaganju.

Kurir.rs