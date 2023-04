"ZA VAŠE ŽIVOTE NEKO MORA DA ODGOVARA, KRV ZA KRV!" Mesecima najavljuju OSVETU, paljenje kuće ubici sa Cetinja prvi korak?!

Kuća Cetinjanina Vuka Borilovića (35), koji je u avgustu prošle godine počinio najveći masakr u novijoj istoriji Crne Gore kada je pobio 10 ljudi, među kojima i dvoje dece, zapaljena je preključe, a sumnja se da je požar podmetnut!

Meštani Cetinja kažu za Kurir da su uvereni da je kuća namerno zapaljena, kao i da ih to nije iznenadilo, s obzirom na to da pojedini rođaci žrtava još od avgusta najavljuju osvetu.

- Ovo je, moguće je, prvi korak ka krvnoj osveti. Niko ne zna gde je Borilovićeva porodica, pa su možda svoj bes iskalili ovako i ujedno im poslali poruku - pričaju Cetinjani.

Direktni i otvoreni

zapaljena kuća vuka borilovića foto: Printscreen/Youtube/RTV Cetinje

Porodice ubijenih, kako navode naši sagovornici, od krvavog pokolja 12. avgusta 2022. otvoreno i direktno prete porodici Borilović preko poznanika, ali i društvenih mreža, gde ih javno kunu i proklinju. Vuk Borilović je, podsetimo, kobnog dana hicima iz puške upravo u kući koja je sada spaljena, prvo ubio svoju podstanarku Natašu Martinović Pejović i njena dva sina, Mašana (11) i Marka (8), a potom nastavio krvavi pir na ulici.

- Požar koji je izbio u utorak oko 21 sat u naselju Medovina u Cetinju, gde se nalazi porodična kuća Borilovića, koji je odatle pre osam meseci krenuo u pokolj, oštećena je, ali niko nije povređen jer od zločina u njoj niko ne živi - kaže izvor:

vuk borilović i lovačka puška kojom je počinio krvavi pokolj foto: EPA/Boris Pejović, Privatna Arhiva

- Sumnja se da je požar podmetnut, imajući u vidu intezitet i faze vatre, koja je planula na tri različite lokacije, tačnije na sva tri sprata kuće. Policija je cele noći dežurala ispred objekta, a i sada je patrola tu, tako da Borilovićevoj kući ne može niko da priđe.

- Šuška se da je ovo odmazda za zločin koji je monstrum počinio. Porodice su se zarekle, i to svi u Cetinju znaju, da će pasti krv za krv. Kivni su i na to što je Borilović sklonio svoju prodicu na sigurno, a njihove pobio. Sada žele osvetu i neće odustati dok se to ne reši. Jedan od članova porodice žrtava, koji je pretio preko Fejsbuka Borilovićima, nedavno je bio i priveden zbog toga - kaže meštanin.

žrtve vuka borilovića foto: AP/Risto Božović, Privatna Arhiva

I majka ubijene Nataše Matinović Pejović, koja je ostala i bez dva unuka, ne prestaje da kune Boriloviće.

- Kune vam se majka i baba da neću stati, krvnicima će sve pusto ostati! O, krvnici, grdno ćete mi platiti ovo! Oni su se sakrili, ali se neko grdno vara, za vaše živote neko mora da odgovara! Uspomene naše tužne, ubiše vas ni krive, ni dužne. Ko ti takne do deteta, strgnuće ga ruka kleta - napisala je neutešna žena na Fejsbuku pre desetak dana.

nataša s svojim sinovima, prvim žrtvama borilovića foto: Društvene mreže

Šestoro ranjeno

Vuk Borilović, podsetimo, iz još nepoznatog razloga, presudio je prvo svojim podstanarima Nataši Martinović Pejović (35) i njenim sinovima Marku (8) i Mašanu (11), a zatim je ubio i Natašinog kuma Milana Mitrovića (37), svog ujaka Gorana Đurišića (54) i komšije Rajka (56), Dimitrija (81) i Danicu Drecun (74). Na kraju je usmrtio i sestre Danijelu (51) Aleksandru Radunović (52), dok je šest osoba ranio.

Nadležni Neko je javio da gori i spustio slušalicu Miloš Ćećanović, načelnik Službe zaštite i spašavanja Prestonice Cetinje, rekao je da je nepoznata osoba prijavila da gori objekat. - Dobili smo dojavu u utorak u 21.09 časova od nepoznate osobe koja je javila da gori kuća u Medovini i spustila slušalicu. Brzom intervencijom, bukvalno za 7, 8 minuta ugasili smo požar - rekao je Ćećanović, a prenosi Dan: gori višespratnica borilovića foto: Printscreen/Youtube/RTV Cetinje - Srednji sprat je goreo, početni požar je bio na donjem spratu i ugašen je. Na gornjem spratu je takođe, bio početni mali požar koji smo brzom intervencijom ugasili.

Kriminolog objašnjava opasan fenomen Likvidira se prva muška glava porodice Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Kurir je objasnio fenomen krvne osvete, i napomenuo i da se u slučaju masakra na Cetinju vide svi elementi ove osvete. - Kada porodica izgubi člana, ona je besna i želi osvetu. Žele da ubica pati isto kao i oni, i taj osećaj kod žrtava je teško uništiti. Porodica koja je u žalosti planira osvetu i "krv za krv" je po njima jedini ispravan model. Oni su tako vaspitani i svakog dana se u ožalošćenoj porodici podseća da mora doći do osvete, jer njihov član porodice ne sme biti neosvećen - kaže Radovanović i objašnjava da su žene i deca pošteđeni u osveti, ali samo dok muška deca ne porastu. kriminolog dobrivoje radovanović foto: Kurir Televizija Takođe, eliminiše se najsposobniji član porodice. - Postoji osnovno pravilo kod krvne osvete, a to je da se eliminiše prva muška glava, najstarija u porodici. Izuzetak se pravi ako je identifikovan ubica porodice, ali i ako nema drugih članova likvidira se prvi član porodice koji je muškarac, a koji je navršio 18 godina i više. Takođe, pravilo je da nema prestajanja dok se ne ubije suprotni član - dodao je Radovanović: - Sedamdesetih godina smo vršili neka istraživanja vezana za model krvne osvete, gde smo pomislili da je ona potpuno iščezla, ali nažalost to se nikad neće moći iskoreniti. Narod kao što su Srbi, Crnogorci i Albanci u sebi imaju te neke crte po kojima je čast, ponos i poštovanje porodice jako važno i porodicu su spremni da zaštite po svaku cenu.

(Kurir.rs - B. Travica)

foto: Kurir