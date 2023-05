GAVRILOVIĆ ODAO POČAST NESREĆNO STRADALOJ DECI: Ne smemo da pridajemo značaj tom detetu, jer klince "pali" sve što je CRNO

Kristina Džoković, novinarka Kurira, razgovarala je danas, na mestu stravične nesreće kod škole Vladislav Ribnikar sa Ivanom Gavrilovićem, pevačem o jučerašnjem nezapamćenom događaju.

foto: Kurirtv

On je odao počast svim nesrećeno stradalim žrtvama.

- Ne znam, ja sam odrastao ovde, Beograd ne pamti ovakav zločin. Prvo da ne dajemo toliki značaj tom malom. To je refleksija svega ovoga. Mi razgovaramo o svim negativnim uticajima od muzike do svih ostalih dešavanja. Sve što je crno "pali" te klince. Pričamo o nekim situacijama koje su do juče bile apstraktne! Neverovatno, stvarno - rekao je i dodao:

03:35 POZNATI PEVAČ ODAO POČAST NESREĆNO STRADALOJ DECI: Ne smemo da pridajemo značaj tom malom, jer klince pali sve što je CRNO

- Naša deca upijaju te negativne junake. Evo doživeli smo nešto što se ni u filmovima ne dešava. Kao neko ko je skoro izgubio majku, moje iskreno saučešće porodicama koje su izgubile decu.Treba da budemo puni empatije, da izvučemo zaključke i da budemo odgovorni i ne pravimo te "junake". Mi smo imali te devedesete, ali opet ne u ovoj razmeri - rekao je Gavrilović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud