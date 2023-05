MLAĐI NASLEDNIK JUSE BULIĆA ZA KURIR: Imao sam samo 14. godina kada su mi ubili oca

Godišnjica smrti Jusufa Juse Bulića bila je četvrtog maja. Blizak prijatelj i pripadnik klana Ljubomira Magaša, poznatijeg kao Ljuba Zemunac, a kasnije vlasnik FK Železnik, likvidiran je pre tačno 24 godine ispred kafića "22" u novobeogradskoj ulici Omladinskih brigada.

Dvojica napadača, tog 5. maja 1998. godine, oko 18.50, napravila su Buliću klasičnu sačekušu, i kada je Jusa izašao iz lokala, zapucali su iz "kalašnjikova". Prve informacije govorile su da je Bulić uspeo da uzvrati vatru i ispali dva hica ka napadačima, ali su kasnije forenzičari otkrili da iz pištolja u njegovoj ruci nije pucano. Jusi nije bilo spasa. Imao je 46 godina.

Njegov mlađi sin Đorđe Bulić imao je četrnaest godina kada je izgubio oca.

- Dani oko četvrtog maja svake godine za mene jako bolni. Trudim se da ih provedem u miru i razmišljanjima. Za mene su majka i moj otac svetinja. Tako je otkako znam za sebe i tako đe biti dok sam živ. Za mene je moj otac najbolji na svetu i znam koliko se trudio da ja izađem na pravi put i siguran sam da bi danas bio ponosan na mene - rekao je Đorđe.

On se osvrnuo na nalogodavce ubistva svog roditelja:

- Kada je on ubijen ja sam bio dete od četrnaest godina i ne znam puno toga, sto je valjda negde i normalno s obzirom na moje godine tada. Ne bih se ni usudio da pominjem neka imena jer sam bio mali em smatram da je sve to za nas prošlost, a ja sam čovek koji gleda samo sadašnjost i budućnost.Jedno je sigurno, moj otac bi bio ponosan jer sam izrastao u normalnog, poštenog i pre svega moralnog čoveka, a to je najbitnije - kaže Bulić.

Od oca je nasledio fudbalski klub koji uspešno vodi: - Imam velike ambicije kada je u pitanju FK Železnik kao i humanitarni turnir koji je prošle godine održan prvi put u čast moga oca i koji će naravno se održati i ove godine. Želim da sva naša deca budu posvećena obrazovanju pre svega, sportu ili bilo kom drugom hobiju, recimo nekom vidu umetnosti , samo da nisu na ulici jer ista nikome ništa dobro nije donela Duboko sam uveren da ako se svi malo potrudimo, Srbija će biti još bolje mesto za život, a mi kao društvo uspešni na svim nivoima.

