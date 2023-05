"ČOVEK PAO S KROVA!" ČULI SE JAUCI: Komšije pričaju o jezivom zločinu u Smederevu, evo kad je nastao problem! 3 ŽENE UBILE ROĐAKA

Žena M. I. (73) i njene ćerke A. I. (44) i B. I. (45) iz Smedereva uhapšene su u utorak uveče zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo ubistvo.

- Sumnja se da su one juče svom deveru i stricu V. I. (73), nakon rasprave, zadale više udaraca po glavi i telu i stezale ga u predelu vrata, usled čega je on preminuo - saopštili su iz smederevske policije.

Podela imovine

Prema rečima komšija iz ulice, u kojoj je ova porodica živela, problem je nastao oko podele imovine zbog čega su se rođaci i ranije svađali.

- U dvorištu je kuća, koja je dvojna, odnosno ima dva ulaza. Jedna polovina pripada jednom bratu, suprugu od uhapšene žene, a druga polovina ubijenom V. I. Znači, koliko mi znamo, svako ima svoj deo - pričaju komšije i dodaju:

- Ubijeni čovek je inače godinama živeo u Kandi i nedavno se vratio tu u svoj deo kuće, a njegova snaja živi u drugom delu.

Komšije kažu da pretpostavljaju da je problem nastao kada se V. I. vratio u Smederevo iz inostranstva.

- M. I. i njene ćerke su verovatno koristile i njegov deo kuće dok on nije bio tu, jer je on zaista retko dolazio ranije. Međutim, u poslednje vreme je to bilo sve češće jer je u penziji godinama već, i sad kad se vratio ostao je duže, a moguće je da se ne bi ni vraćao za Kanadu.

Komšija za Kurir kaže da su u kući u poslednje vreme živeli samo M. I. i jedna od njenih uhapšenih ćerki.

- Jedna ćerka je bila u kući sa majkom, a druga sa svojom ćerkom u drugom stanu. Međutim u utorak su sve bile na okupu. Ne možemo ništa da tvrdimo, ali mislimo da je problem i povod za prvobitnu raspravu bio povratak nesrećnog čoveka. Moguće i da su ga pritiskale da im prepiše svoju polovinu kuće, jer on nema porodicu, pa su možda one htele da sve pripadne samo njima - pričaju uznemirene komšije.

Jedna komšinica ispričala nam je i da su čuli buku koja je dopirala iz kuće.

Čuli se jauci

- Bilo je vike, više kao jauka. Niko nije znao šta se dešava. Moj muž je onda istrčao ispred kuće, a tamo je kod njih bila policija i pričala sa njima i nekim komšijama - kaže ona i dodaje:

- Znali smo mi sve, da se oni oko imovine svađaju, jer bi komšija V. I. to možda ostavio nekom drugom, a ne njima, ali nisu nikada objašnjavali šta se zaista kod njih dešava.

Kako smo saznali, trima osumnjičenim ženama je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedene u Više javno tužilaštvo u Smederevu na saslušanje.

Jedna komšinica iz ulice za Kurir kaže da je do njih stigla informacija da je nesrećni V. I. pao sa krova kuće. - Policija nam je rekla da se najverovatnije radi o ubistvu, ali da ne paničimo i da su porodični odnosi. Međutim, prva informacija je bila da je čovek pao s krova i jaukao, ali ga niko nije čuo. Bilo bi nam lakše da je to u pitanju, nego da mu presude članovi porodice - kaže nam komšinica.

