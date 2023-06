GORANU DŽONIĆU DOŽIVOTNA ROBIJA! Proglašen krivim za trostruko ubistvo Đokića

Goran Džonić (59), osuđen je danas u Višem sudu u Nišu na doživotni zatvor zbog teškog ubistva tročlane porodice Đokić iz Aleksinca.

On je osuđen za ubistvo svog brata od tetke Gorana (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25) Đokić.

Osudio ga je sudija Mirko Drašković koji je obrazložio detaljno presudu.

Na to je Džonić uzviknuo "Zašto bre?"

foto: Kurir/M.S.

Njegova braniteljica Biljana Pešić najavila je da će uložiti žalbu na ovu prvostepenu presudu.

Džonić je i danas na izricanju presude negirao krivicu. On se teretio da je noći, između 26. i 27. septembra 2021. godine prvo oteo, potom ubio iz pištolja "pjetro bereta" , a onda i zapalio tela nesrećne porodice na mestu Dudine bare u Moravcu kod Aleksinca.

Na pištolju koji je otkrio policiji gde se nalazi, bio je njegov, ali i biološki materijal njegove pokojne bratanice Lidije. Njega su snimile i kamere u selu Tešice gde je u blizini nađen automobil "pasat", u kojem su kobne noći bili Đokići, vraćajući se od majke Stojanke. Automobil, ali i tela su nađeni tek 2. oktobra nakon sveopšte potrage.

foto: Kurir, Privatna Arhiva

On je, kako je rečeno na sudu, sve to učinio iz koristoljublja jer je na njegovom placu i u porodičnoj kući nađeno oko 43.000 evra u raznim apoenima.

Suđenje je trajalo dugo jer je on često menjao iskaze, tvrdio je da je ucenjen od svojih komšija braće Milošević iz Moravca, onda je upleo i svoje sinove Stefana i Milana u istragu. Za svu četvoricu je utvrđen alibi, a potom i prekinuta istraga protiv njih. Na kraju prilikom iznošenja završne reči, on je rekao da "sa ubistvom nema veze i da je cele noći bio u gaaraži u novoj kući gde je nešto majstorisao".

Često je Džonić "uhvaćen" u raskoracima u iskazima. U tužilaštvu je pričao često nepovezano, optuživao braću Milošević za ucenu, a koju na kraju nije ni prepoznao na takozvanom prepoznavanju u stanici policije.

On je inače bio i na sahrani pokojnih Đokića gde je za sve to vreme ćutao o svojim saznanjima jer je uhapšen tek 20. oktobra. I to se nekako dogodilo baš u vreme kada mu je došao rođak iz Švajcarske kome je vratio 10.000 evra. To se pročulo i priveden je na saslušanje.

Na završnoj reči je tvrdio da je tučen i da je zato morao nešto da kaže u istrazi, iako je mogao da prijavi navodnu torturu i nikoga više kasnije da ne upliće u istragu.

Kurir.rs/M.S.