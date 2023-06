SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU​​​​​​​: Danas bi trebalo da svedoči četvrta devojka koja je pohađala školu glume

U Višem sudu u Beogradu za danas je zakazano suđenje Miroslavu Aleksiću, režiseru i vlasniku škole glume koji se tereti za silovanje i seksualno zlostavljanje polaznica svog studija od kojih su žrtve mahom bile maloletne.

Za danas je planirano svedočenje četvrte devojke koja je prema optužnici prošla golgotu u školi "Stvar srca".

Podrška glumici Mileni Radulović koja je jedna od oštećenih u predmetu nije izostala ni ovo ročište pa su tako okupljeni opet razvili transparentan na kome piše "Verujemo Mileni Radulović".

U zgradu Višeg suda u Beogradu došao je i okrivljeni Aleksić u pratnji svoje supruge Biljane Mašić, advokata, ali i prijatelja Marine Rajević i bivšeg fudbalera Dušana Savića.

Na prošlom ročištu svedočila je treća žrtva koja je ispričala jezive detalje zlostavljanja.

- Silovao me je dva puta u kancelariji u prostorijama škole glume u koju sam išla od malena. Nebrojano puta me je seksualno zlostavljao, ne znam tačno koliko puta, ali u jednom periodu me je često odvodio u kancelariju, svaki put kada sam bila u kancelariji, seksualno me je zlostavljao. Plakala sam, molila da prestane! Osećala sam se poniženo i poraženo - rekla je suđenju treća žrtva Aleksića.

