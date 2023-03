SKANDAL U PALATI PRAVDE! Advokat Miroslava Aleksića prvo kažnjen, pa izbačen iz sudnice: VIKAO I OPTUŽIVAO, A OVO JE REKAO SUDIJI

Branilac Miroslava Mike Aleksića, vlasnika škole glume koji je optužen za seksualno zlostavljanje polaznica svoje škole, danas je zbog neprimerenog ponašanja u sudnici najpre kažnjen sa 50.000 dinara, a potom je i izbačen iz sudnice, zbog čega je sušenje prekinuto, a nastavak zakazan za 11.april.

Pre skandala u sudnici, svedočenje je dovršila oštećena M.Ć. izjavila je da se osećala kao da je doživela incest kada je Aleksić polno uznemiravao, kada joj je "gurnuo jezik u usta", jer ga je doživljala kao nekoga kome se veruje.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Kada je počeo da mi gura jezik u usta, htela sam da ga odgurnem, da ga ugrizem, ali nisam mogla, telo me nije slušalo. Tada to nisam nikome prijavila, jer nisam imala dokaz da se to dogodilo, nism mislila da bi mi bilo ko verovao. Osećala sam se poniženo. Ja nemam sada strah da kažem šta se dogodilo, ali mi je neprijatno, jer ne znam šta može da se očekujem od njega. To je čovek koji je imao burne, ishitrene reakcije - posvedocila je oštećena devojka i ispričala da je jednom prilikom njenog vršnjaka gađao stolicom u sred vežbi, a da je istog dečaka drugi put optužio da je ukrao pare, jer nije platio školarinu.

Advokat Jakovljević počeo je da protestuje zbog toga što se njegov klijent "predstavlja kao monstrun", počeo je da viće ne obazirući se na upozorenja sudije, a na kraju je optužio sudiju da je u bliskim rodbinskim vezama sa jednim svedokom.

- Tražim vaše izuzeće - viknuo je Jakovljević pre nego što mu je sudija, zbog neprimetenog ponašanja, naredio da napusti sudnicu.

Kurir.rs/J.S.