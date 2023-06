ĆELO UBIO SRPSKOG SVATA I ZAPOČEO RAT U BiH: Zemunci mu davali MILION EVRA da likvidira Čumeta! Izrešetan u svom dvorištu

Ramiz Delalić Ćelo ubijen je na današnji dan pre 16 godina. Izrešetan je u dvorištu kuće u Sarajevu u kojoj je živeo.

Delalić je rođen 1963. godine u Prijepolju, u Srbiji. Tokom rata u BiH bio je na dužnosti komandanta 9. motorizovane brigade sarajevskog korpusa Armije BiH i smatran je suodgovornim za zločine, koje su pripadnici njegove jedinice u jesen 1993. godine počinili nad Hrvatima u dolini Neretve.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podnelo je krajem 2004. godine optužnicu protiv Delalića zbog sumnje da je 1. marta 1992. godine iz neposredne blizine iz pištolja pucao ispred pravoslavne crkve na sarajevskoj Baščaršiji u srpskog svata Nikolu Gardovića, koji je podlegao zadobijenim povredama. To ubistvo zapravo je predstavljalo, smatraju mnogi, početak građanskog rata u BiH.

Delalić je priznao ubistvo Gardovića, a pokušao je, po nalogu zemunskog klana, da 2002. u Turskoj ubije Ljubišu Buhu Čumeta, prvog zaštićenog i ključnog svedoka na suđenju ubicama premijera Zorana Điniđića. Ćelo je Čumeta pratio izvesno vreme, a za njegovu likvidaciju zemunski klan bi mu isplatio 1.000.000 evra

Dve su verzije priče o Ćelinom pokušaju ubistva Čumeta. Prema prvoj verziji, Čume je u Turskoj u svojoj blizini primetio nekog od "zemunaca" i pobegao istanbulskim ulicama, odvezao se u Ankaru preskočio zid jugoslovenske ambasade i zatražio azil. Prema drugoj verziji "zemunci" su otkrili gde se Čume skriva, angažovali ubicu, muslimana iz BiH za koga se tvrdi da je bio u redovima “zelenih beretki” Alije Izetbegovića i "proslavio" zločinima nad Srbima.

Delalić se od 1999. nalazio u Istanbulu gde se krio zbog istrage o ubistvu Gardovića. U svojim iskazima pred Specijalnim sudom Čume je i sam potvrđivao da je Delalić trebalo da ga ubije. Navodno kontakt zemunskog klana sa Delalićem ostvaren je preko Emira Poljaka, koji živi u Srbiji.

"Dušan Spasojević Šiptar me je nazvao i tražio da se nađemo. Hteo je da ga povežem s Delalićem. Dao sam mu njegov broj telefona. Šiptar je nameravao da u Turskoj ubije Ljubišu Buhu Čumeta, a Delalić je trebalo da locira Čumeta i pruži logističku podršku ubicama koje je obezbedio Šiptar. Pokušaj ubistva Čumeta je propao jer je on pobegao u ambasadu", rekao je Poljak.

Upućeni, koji su se tada družili s Delalićem, tvrde da je on u Istanbulu dočekao ekipu "zemunaca" koja je trebalo da likvidira Buhu. Među njima je tada, navodno, iz Beograda došao i Vladimir Milisavljević zvani Budala. Nekoliko meseci posle pokušaja ubistva Čumeta, Delalić se vratio u Sarajevo pokušavajući da sklopi nagodbu s Kantonalnim tužitlaštvom.

Posao koji je Delalić sklopio sa Spasojevićem iskoristio je, po Poljakovim tvrdnjama, Muhamed Ali Gaši koji je 2004. Uglješi Ugi Aranitoviću, šefu "šabačkog klana", ponudio 300.000 evra za ubistvo Ramiza Delalića. Poljak tvrdi da je preko svog prijatelja koji je "ugledan u beogradskom podzemlju" došao do Aranitovića koji je pristao da odustane od tog "posla" i predao im fotografije koje je dobio od Gašija, a na kojima je bio Delalić, njegova porodica, kuća i stan od prijatelja koje je povremeno koristio. Poljak je tada ispričao da je nakon toga Gaši pronašao ubice: Ljirima Bitićija i Burima Kućija kojima je platio 100.000 evra za Delalićevo ubistvo.

Godinama se verovalo da su Bitići i Kući ubili Delalića, a njihova imena navode se i u delu optužnice protiv Muhameda Alija Gašija koja ga tereti za Delalićevo ubistvo što mu nije dokazano na sudu. Kontakte Gašija i Aranitovića za BH Dane potvrdio je i Anđelko Veljančić, blizak Darku Elezu. Veljančić je tvrdio i da su Delalića ubili Strahinja Rašeta i Milan Mitić, ne krijući da su on i Elez imali direktne kontakte sa Strahinjom od koga su to i saznali, kao i da on navodno nije znao ko je Delalić.

Naser Keljmendi foto: Printscreen Youtube

Ivana Buha, supruga Ljubiše Buhe Čumeta, je sredinom 2015. govorila o detaljima prema kojima je, prema njenim saznanjima, Naser Keljmendi naručio ubistvo Ramiza Delalića.

Naime, Buha je tada tvrdila da je bila u Kelmendijevom hotelu u Sarajevu kada je ovaj narko bos zatražio od Čumeta angažman ubica iz Srbije koje bi izvršile ovo ubistvo što je, prema svedočenju Buhe, Čume učinio angažujući ubice koje je Ivana Buha pominjala poimenično kao i nagrade koje su dobili za izvršenje ovog teškog krivičnog dela.

Tužilaštvo BiH vodilo je istragu za organizaciju i sprovođenje ubistva Delalića, u kojoj su osumnjičeni bili Fahrudin Radončić, Ekrem Lekić, Naser Orić, Senad Šahinpašić i drugi, te je Ivana Buha dala iskaz.

Naser Keljmendi je 2018. osuđen u Prištini na šest godina zatvora zbog trgovine drogom, ali je tada oslobođen optužbe za ubistvo Delalića.

