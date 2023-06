MILE KAPETAN ZADAVLJEN KESOM I KABLOM PA SPALJEN, STANIŠIĆU PRESUĐENO DOK SE MOLIO: Počinje suđenje Zviceru, Belivuku i Miljkoviću

Pred podgoričkim Višim sudom za ponedeljak, 3. jul, zakazano je suđenje u postupku protiv optuženih za ubistva Mila Radulovića zvanog Kapetan i Nikole Stanišića, za koja su optuženi vođe kao i pripadnici "kavačkog klana", među kojima su i Radoje Zvicer, Slobodan Kašćelan ali i Veljko Belivuk i Marko Miljković.

Optužnicom za ubistvo Mila Radulovića su, osim Belivuka i Miljkovića, obuhvaćeni i državljani Srbije Nebojša Janković i Ratko Živković, kao i crnogorski državljani Milan Vujotić, Dragan Kneževic, Duško Roganović, Miloš Radonjić i Vladimir Vučković .

Prema navodiam Specijalnog državnog tužilaštva, kako prenosi crnogorski portal Dan, Živković je stupio u kontakt sa Radulovićem tražeći od njega da se vide. Pozvao ga je da dođe u njegovu kuću koja se nalazi u Spužu u Stanjevića Rupi tvrdeći da se radi o bezbednom i sigurnom mestu.

- Radulović je u tom objektu držan do 21. decembra 2020. godine, a za to vreme su mu Belivuk, Miljković, Kašćelan, Zvicer, Vujotić, Živković, Knežević, Radonjić, Vučković, Đurović i Roganović pretili i obmanjivali ga kako bi iznudili novac i informacije ko su pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, gde im se nalaze „štekovi" sa oružjem i droga sa kojom trguju. Preko njegovog kriptovanog telefona i aplikacije skaj u njegovo ime slali su poruke i namamljivali pripadnike suprotstavljenog "škaljarskog klana" da dolaze na određene lokacije gde bi ih potom likvidirali - navodi se, kako prenosi Dan, u optužnici.

Mile Radulović Kapetan i Marko Miljković foto: printscreen

Miljković: Tvrdim da je Mile Kapetan živ

Marko Miljković i Veljko Belivuk su se putem video linka uključili na ročište na kom je vršena kontrala optužnice. Miljković je tada, komentarišući dokaze rekao da nema obdukcionog zapisnika da je Mile Radulović mrtav. - Ako je zaista mrtav a smrt nenasilna, biti mrtav nije krivično delo. Smrt se utvrđuje samo obdukcionim nalazom, mi to nemamo. Sudskomedicinski veštak se izjašnjava samo na osnovu slike. Ovakvo postupanje nije viđeno nigde, ali jeste nažalost u Crnoj Gori. Izjašnjava se veštak o nekoj slici, moram da kažem, fotošopiranoj. Skandal - izjavio je navodno tada Miljković tvrdeći da je Mile Kapetan "živ i zdrav". - Tvrdim da je Mile Radulović živ i zdrava i da sa tužilaštvom obmanjuje sud - rekao je on tada i predložio da tužilaštvo "pošalje zamolnicu da im on dostavi tri fotrografije na kojima su on , Belivuk i Janković sa odsečenim glavama". - Taj isti veštak nek utvrdi da li smo mrtvi. Ako smo mrtvi ne možete da nam sudite - poručio je on.