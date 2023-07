"SUŠIĆE VAM ZVICER DŽIGERICE NA NJEGUŠE" Isplivala SUROVA Skaj prepiska prljavog agenta Lazovića: Pržićemo Hercegovce na Grahovo!

Uhapšeni tajni agent Petar Lazović poručivao je uhapšenim “škaljarcima” da će im Radoje Zvicer “vaditi džigerice” i “sušiti ih na Njeguše”, ali i istovremeno saradnicima iz sebi bliskog klana odavao službene informacije o pripadnicima druge kriminalne organizacije...

To proizilazi iz transkripata prepiske Lazovića i odbeglog policajca Ljuba Milovića sa šefom kavčkog klana sa kriptovane Skaj aplikacije, a koju je Europol dostavio crnogorskim istražiteljima.

“Ja mislim da će ovaj Zvicer da vam je*e majku svima za ovo što ste ga ranili tu pred familijom, mislim da će džigerice da vam vadi, da suši na Njeguše”.

To je Lazović rekao škaljarcu Milošu Markoviću, nakon što ga je priveo, a snimak zastrašivanja potom šalje Zviceru i Miloviću.

Zbog sumnje da je direktni izvršilac likvidacije Podgoričanina Saše Klikovca, Marković je uhapšen 27. jula 2020. godine, nešto posle 21.00 sat, u kućici na Adi Bojani.

Iz transkripata sa kriptovane Skaj aplikacije jasno je da Lazović odmah šalje fotografiju Markovića kolegama iz klana, uz poruku: “Pao je”.

“Ada Bojana. Idem za njega braćo. Imaćete live”, poruke su koje piše nekoliko minuta pre 22.00 sata.

Nepuna dva sata kasnije pita ih ko je “Casap”, odnosno, ko na kriptovanoj aplikaciji koristi taj nadimak, a potom im šalje fotografisan ekran Markovićevog telefona sa kontaktima koje taj škaljarac ima na Skaju.

U tri sata posle ponoći nastavlja da im šalje poruke i tada ih obaveštava da se kroz Kotor vozi “kros” koji “osmatra Sloba” (Slobodana Kašćelana prim. aut.).

“Htjeli snajperom da pucaju, a sad ima neki Bosanci koji kruže dolje”, piše Lazović.

U 3.58 sati šalje glasovnu poruku – snimak razgovora sa Markovićem, tokom kog taj policajac pita uhapšenog škaljarca: “Hoćeš da kažeš da je imao više para ovaj Zvicer od Kožara”.

Nakon odgovora uhapšenog: “Tako sam čuo”, policajac mu poručuje da će im Zvicer džigerice izvaditi.

„Ovog smo sinoć vratili na fabrička“

Sa pina 5S7GLO iza kojeg se, po tvrdnjama istražitelja, krio Milović, dva sata kasnije stiže odgovor:

“Moraćemo Bosance – Hercegovce pržit na Grahovo”.

Lazović, u to vreme službenik Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK), kojim je rukovodio njegov otac Zoran Lazović, odgovara “i njima će kese, samo dok dođu na red”.

“Nego ne možemo stić braćo. Ovog smo sinoć vratili na fabrička. Veli molim vas da pričamo lijepo”, hvali se Lazović, a potom obaveštava kavčane da Jovan Vukotić izlazi iz pritvora.

Dvanaest sati nakon što je policija uhapsila Markovića, Lazović se hvali fotografijama tog škaljarca, koga su, kako proizilazi iz prepiske, i mučili strujom.

“Pitaj baticu šta smo sinoć radili. Ubi ga struja”, šalje uz fotografije i audio snimak na kom se čuje kako iznuđuju od uhapšenog šifru za njegov kriptovani telefon.

“O, što ti je? Koja je šifra? Bolje ti je da pričaš nego… (nerazgovetno)… Koja je šifra?”, čuje se na snimku, dok Marković jeca.

“Eto ga ka prase, rokće”, komentariše Milović.

Nakon toga, taj policajac ponavlja Lazovićevo pitanje: “Ko je Kasap u kriptu?”, a onda sugeriše kolegi šta da uhapšeni prizna:

“Kad bi njega pomenuo kao glavu to bi bilo bomba”, podučava ga odbegli policajac.

Lazović objašnjava da škaljarac ne zna o kome je reč i dodaje: “A Mićka ne poznaje, nije čuo”.

Tada se u razgovor uključuje Zvicer, sa preporukom za policajce, da Marković pomene i “te jače”.

“Da ih sve surga”.

“Čudi me da nije špijao, jer kažu da je špijun”, konstatuje Zvicer, na što mu Lazović odgovara: “Sve što je znao, ispričao je”.

Šefu kavčana i Miloviću prenosi i o čemu su se škaljarci dopisivali sa Markovićem, te da su planirali da otmu Janka Vukadinovića kad iz pritvora bude išao kod zubara.

“Malo su se zaigrali. Ovaj mali Janko zlo. Sve govorne sa njim. Kaže mu – brate moj, mi smo glavni, on preuzima PG od Minje”, prepričava Lazović kavčanima.

Osumnjičeni za ubistvo Klikovca 18. jula 2020. godine uhapšen je nakon nekoliko dana bekstva.

Nakon što su mu pripadnici SBPOKK stavili lisice na ruke, Vijestima je rečeno da je taj Podgoričanin svojevremeno “radio” za Baranina Alana Kožara, ubijenog 23. jula 2020. godine u Grčkoj.

Za ubistvo Klikovca, koji je slovio za čoveka bliskog kavačkom kriminalnom klanu, osim Markovića optuženi su Marko Šuković, Ivan Milačić (28) i Predrag Vukadinović (23).

Nakon što Lazović obaveštava ekipu na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji da kroz Kotor neko „osmatra Sloba“ (Kašćelana) i objašnjava da ‘sad neki Bosanci kruže dolje’, u čat se uključuje Milović i poručuje: ‘Moraćemo Bosance – Hercegovce pržit na Grahovo’…

„Ja mislim da će ovaj Zvicer da vam je*e majku svima za ovo što ste ga ranili tu pred familijom, mislim da će džigerice da vam vadi, da suši na Njeguše“

I njima će kese, samo dok dođu na red… Nego ne možemo stić braćo. Ovog smo sinoć vratili na fabrička. Veli molim vas da pričamo lijepo“, hvali se Lazović, a potom obavještava kavčane da Jovan Vukotić izlazi iz pritvora

Interesantni se ljudi pominju na Skaju

Premijer Dritan Abazović nije juče precizirao da li je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović informisao članove Veća za nacionalnu bezbednost – od kada su u rukama istražitelja prepiske koje pokazuju da je Lazović sa Radojem Zvicerom razgovarao i o politici i govorio mu koliko ko miliona “pukne za izbore”…

“Imali smo neke upite, ali mislim da je to pitanje na koje oni treba da odgovore – iz kojeg perioda to datira i da li je neko šire obuhvaćen, ili se ipak odnosi samo na određena lica protiv kojih su oni preduzeli određene aktivnosti. Ne mislim da se radi o novom materijalu”, rekao je.

Kazao je da je sednica sazvana zbog dogovora o poboljšanju intersektorskog delovanja kada je u pitanju suzbijanje koripcije na visokom nivou, ali i da su razgovarali o još nekoliko slučajeva koji su od interesa javnosti i prepiskama sa Skaj aplikacije.

Nakon sednice tog tela, Abazović je novinarima kazao da su pružili punu podršku nadležnima, pre svega SDT-u, da rade na promptnom rešavanju slučajeva i iznošenju svih činjenica.

“Mislim da je jako dobro da pogledamo istini u oči, žao mi je što nekada mediji treba da kažu neke stvari pre institucija sistema, ali ako ne postoji druga opcija, onda mislim da je ona dobra. Na kralju, cilj je potpuno identičan, a to je da građani saznaju punu istinu – da, ako postoje osobe koje su radile stvari van zakona, da za to adekvatno odgovaraju. Mislim da smo se za to svi borili, i to je glavna poruka”.

Dodao je da su konstatovali nekoliko nedostataka sa kojima se susreće sistem bezbednosti, naročito SDT kada su ljudski kapaciteti u pitanju…

“Ponuđeno je nekoliko modela kako to može da se reši i očekujem da se to procesuira u kratkom periodu”.

Na pitanje da li su dobili informaciju – da li je pokrenut neki predmet povodom poslednjih obelodanjenih prepiski, rekao je da nadležni rade i da je jedna osoba, koja je dominantno u tim prepiskama, već procesuirana za neka dela.

On je konstatovao da su interesantni ljudi koji se pominju u prepiskama.

“Ljudi koji su procesuirani, manje su interesantni. Tamo nepoznatih ljudi skoro da nema”, kazao je Abazović.

Odbacio je navode da vrši pritisak na institucije, pojasnivši da je obaveza Veća da obavesti članove oko svih saznanja.

“Veće radi redovno, ima redovnu sednicu, već smo tretirali situaciju oko Eurpola, bilo je navoda oko drugih zanimljivih lica… Razumem potrebu da se neki ljudi koji se tamo eventualno pominju odbrane”, rekao je Abazović.

Negirao je navode da on dostavlja medijima transkripte sa Skaja, a upitan kakav je njegov stav o korišćenju tih prepiski kao dokaza, rekao je da je to velika podrška istražnim organima.

“Sama prepiska nije dokaz i ne znači ništa specijalno, ali ako te radnje koje se tu pominju odgovaraju činjenicama, onda je potpuno druga dimenzija… Mislim da to pomaže istražnim organima da mogu nešto što imaju kao dokazni materijal iz drugih istražnih radnji uvežu ili dovedu u vezu sa konkretnim licima. Tome to i služi”, dodao je Abazović.

Istakao je da bi otkriće ubistva Duška Jovanovića dalo odgovore na dosta stvari koje muče crnogorsko društvo i sada.

“Akteri nisu isti, jer je prošlo mnogo godina, ali ima onih koji su slični i koji su u nekoj meri tu”, naveo je Abazović.

