UBICAMA ŠARCA NUDILI STATUS SVEDOKA-SARADNIKA PROTIV VRAČARSKOG KLANA? Kurir otkriva šta su oni rekli na to

Srpski istražitelji posetili su u pritvoru u Crnoj Gori Lazara Ilića i Strahinju Savića, pripadnike vračarskog klana optužene za ubistvo Aleksandra Šarca, i ponudili im status svedoka-saradnika, otkriva Kurir.

Kako saznajemo, Iliću i Saviću je ponuđeno da ispričaju sve što znaju o zločinima kriminalne grupe, ali oni su, prema našim informacijama, odbili saradnju sa srpskim istražiteljima.

Lazar Ilić foto: Kurir

Trovanje cijanidom

Njih dvojica, podsetimo, uhapšeni su početkom 2021. zbog sumnje da su u Budvi planirali likvidaciju visokopozicioniranog "škaljarca" Marka Ljubiše Kana, zbog čega su u pritvoru u susednoj državi.

- Pripadnici policije iz Beograda obavili su kratak razgovor sa Ilićem i Savićem. Ponudili su im da pristanu na saradnju s državnim organima, ali obojica su to odbila. Naročito se računalo da bi na saradnju mogao da pristane Savić, jer je ogranak iste kriminalne grupe uhapšen u aprilu ove godine zbog sumnje da je u pritvoru u kom on boravi planirao da ga otruje cijanidom, ali on to nije uradio - potvrdio je izvor Kurira.

Hapšenje Kraljevačka veza Kraljevčani Strahinja Savić i Lazar Ilić, navodno, poznaju se dugi niz godina. - Ilić i Savić su zajedno uhapšeni u Budvi zbog pokušaja ubistva "škaljarca" i prijatelja Luke Bojovića, i to u vreme kad su Veljko Belivuk i Marko Miljković bili kod Zvicera na babinama. Posle hapšenja, Savić je ispričao da je došao u Budvu sa Ilićem i da je njegova uloga bila da prati Kana. Kasnije je pred sudom izjavio da je "bio primoran da izjavi tako" jer je u policiji "prošao torturu" - podseća sagovornik Kurira.

Ubijeni Aleksandar Šarac foto: Nemanja Nikolić, Privatna arhiva

Naš sagovornik podseća da je među uhapšenima u aprilu koji se sumnjiče za planiranje ubistva Savića i rođena sestra Lazara Ilića, Aleksandra C. Inače, prema optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu koja je podignuta protiv vračarske grupe, predvođene Nikolom Vušovićem zvanim Džoni sa Vračara, Ilić je označen kao direktni izvršilac ubistva Aleksandra Šarca, dok se Savić sumnjiči da mu je pomagao tako što mu je iznajmio rentakar auto i prevezao ga do Tržnog centra "Ušće", gde je upucan Šarac, a potom ga vozio do štek-stana. Na teret mu je stavljeno i da je pre zločina od Vušovića preuzeo silikonske maske koje su im trebale da sakriju identitet tokom ubistva.

I optužen i žrtva

Lazar Ilić je, prema navodima optužnice, 17. oktobra 2020. pucao u Šarca u TC "Ušće". Šarac je tada teško ranjen i devet dana kasnije preminuo je u bolnici. Ilić i Savić uhapšeni su nekoliko meseci kasnije, u januaru 2021, u Budvi. Posle otvaranja Skaj komunikacije, u aprilu ove godine uhapšena je grupa koju su prema navodima istražitelja predvodili odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i Nikola Vušović, a kojoj se na teret stavlja da je, posle hapšenja Ilića i Savića u Budvi, planirala likvidaciju Savića u pritvoru.

- Sumnjali su da je on posle privođenja istražiteljima dao šifru svog Skaja i da su zbog njega otkrivena neka krivična dela. Kako se sumnja, Zvicer je posle toga naručio njegovo ubistvo, ali taj plan nije uspeo - podseća izvor. Međutim, on je na početku suđenja negirao da je učestvovao u pokušaju ubistva Kana u Budvi, navodeći da je u policiji prošao torturu. - Interesantno je da u jednom predmetu protiv "vračaraca" Savić ima status optuženog, a u drugom oštećenog - dodaje naš sagovornik.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira