NOI BRAT BLIZANAC NIJE DOŠAO NA SAHRANU Njena drugarica otkrila i zbog čega: Evo šta joj je tiktokerka pričala o dečku MONSTRUMU

Tiktokerka Noa Milivojev (18) sahranjena je danas na groblju u Kovilju, a nakon sahrana njene drugarica Ana Marija rekla je za Kurir da je veoma tužna zbog svega što se dogodilo njenoj cimerki.

- Dečka koji je ubio nisam nikad upoznala, ali mi je ona pričala o njemu. Govorila je kako je maltretira, psihički je zlostavlja i često ju je drogirao. Znam kad god bi došla od njega bila bi dezorjentisana - kaže ona i dodaje:

- I tog dana 17. juna trebalo je da se vidimo i idemo u klub, ali nije je bilo iako se stalno javljala. Znali smo svaki njen korak i to je odmah bilo sumnjivo. Čekala sam je, i čekala a tek posle dva dana sam se baš zabrinula i pozvala njenu majku koja je nestanak prijavila policiji.

Kako dalje navodi Noina drugarica, iako nije znala osumnjičenog O.D. kaže da mu želi sve najgore.

- Hvala bogu pa ga nikad nisam upoznala! Ona je isto kao i on bila jako ljubomorna i to je bila na neki način bolesna veza. On je nju ubio zbog onog Kengura i zbog onog eksplicitnog videa, sve je to zbog ljubomore. Mislila sam da je on dobar, ali nakon tog videa sam se baš zgrozila - kaže naša sagovornica i dodaje da Noin brat nije došao na sahranu jer su oni odavno u svađi.

- Žao mi je što je završila na ovako tragičan način. Bila je predivna mlada osoba.

Inače, da podsetimo, Noa je na Tiktoku objavila eksplicitan snimak na kome se nalazi sa drugim Tiktokerom Kengurom. Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni O. D. navodno je bio ljut na svoju emotivnu partnerku zbog tog videa.

Potresan govor

Noin rođak je na sahrani danas pročitao potresan govor.

- Čedo moje, neka te Bog primi u tvoje rajsko carstvo. Svi smo grešni, pa tako i naše čedo. Ti si sudija neba koji odlučuje o svemu, pa tako oprosti mu sve ono što je grešio. Svaki čovek je grešan, pa tako i naše čedo. Ako je uradilo, naše čedo nešto, ti mu oprosti i ako nije mario za neke stvari. Molim te primi ga u rajsko carstvo i oprosti mu i za to što je bio grešan - rekao je rođak okupljenima nakon čega je krenula tužna povorka.

Podsetimo, Nou Milivojev je, kako se sumnja, emotivni partner nakon svađe zverski nožem raskomadao na četiri dela i njene delove tela potopio u četri PVC kutije i kese, a zatim u njih sipao kiselinu da se telo raspadne.

