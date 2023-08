ON JE UBIO KRALJA ZVEZDARE DEVEDESETIH Mali Paun hteo da se dokaže, 7 godina kasnije CRNA JASMINA ispraznila šaržer u njega VIDEO

Aleksandar Paunović je kao petnaestogodišnjak, 27 godina ranije, ubio je svog kuma Dejana Marjanovića Šabana, po nekima najjačeg kriminalca sa Zvezdare. Sedam godina kasnije, njemu je presudila Jasmina Antonijević sa kojom se verio samo 4 dana pre nego što ga je ubila.

Mali Paun, kako je Paunović bio poznat, nije jedina njena žrtva. Jasmina je ubila i svog dečka Milana Tomovića, zbog čega je uhapšena 2014. godine. Tada su je mediji prozvali "Crna Jasmina", a dobila je nadimak i "Cica ubica".

Aleksandar Paunović, prva žrtva Jasmine Antonijević (kasnije Cvetković), postao je svojevremeno poznat jer je kao petnaestogodišnjak ubio Dejana Marjanovića Šabana, jednog od šefova kriminala i trgovine drogom na Zvezdari. Zbog toga je kao maloletnik proveo dve i po godine u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu, a ovo ubistvo ovekovečeno je i u filmu "Vidimo se u čitulji".

Jasmina Antonijević je posle ubistva izjavila da je Paunović, s kojim se verila četiri dana ranije, svakodnevno fizički maltretirao. Pretukao je pre kobnog dana desetak puta, jednom je čak i upotrebio bejzbol palicu. Kako je tada ispričala istražiteljima, na levoj podlaktici joj je skalperom urezao slovo P, a imao je običaj i da ispali metak iz pištolja pored nje.

Kada se, kako se ispostavilo, poslednji put zaleteo prema njoj, toliko se uplašila da je mislila da će je ovog puta zaista ubiti. Videvši, kako je ispričala, njegov ubilački pogled i osmeh, zapucala je i pucala sve dok se pištolj nije zakočio. Pošto je Paunović pao na vrata, nije mogla da izađe iz stana na Crvenom krstu, već je iskočila kroz prozor.

"Veče pre ubistva bio je nervozan zbog mog telefonskog poziva, a kobnog dana mi je naredio da zatvorim prozor i rekao: 'Sada ćemo da rešimo ovo zauvek'. Uplašila sam se i uzela njegov pištolj, a kad je krenuo prema meni, pucala sam", ispričala je u sudnici.

Na suđenju u februaru 2001. godine, Jasmina Antonijević osuđena je na šest godina zatvora zbog ubistva verenika Aleksandra Paunovića zvanog Mali Paun. Tada joj je sud izrekao i meru obaveznog lečenja od narkomanije. Pre odlaska u zatvor promenila je prezime Antonijević u Cvetković.

Novo ubistvo dogodilo se u oktobru 2014. godine u beogradskom naselju Miljakovac. Jasmina je u tom trenutku bila već više od sedam godina na slobodi i u vezi sa Milanom Tomovićem koga je tada, u stanu njegovog prijatelja Vladimira Petrovića, ubila ubodom noža. Komšije su tada tvrdile da su njih dvoje često posećivali Petrovića i da su svakodnevno sedeli u parku ispred zgrade. Zločinu je prethodila žustra svađa, a komšije su navele da se galama čula još od ranih večernjih sati.

"Dvaput me pretukao. Za to vreme me je dvaput ozbiljno pretukao. Hteo je da imamo dete, pa sam skupljala pare za veštačku oplodnju, a u petak je trebalo da odem kod lekara da dam krv. U četvrtak me je pozvao pijan. Želeo je da se vidimo, a kad smo se našli, počeo je da preti da će me ubiti. Na Banjici je nasrnuo na mene i tukao me, ali sam nastavila da idem s njim", rekla je na saslušanju Jasmina. Ona je dodala da joj je Milan tražio novac za heroin.

"Zajedno smo se nadrogirali, a onda smo otišli u stan Vladimira Petrovića i tamo se opet posvađali. Udario me je stolicom u leđa, zgrabio nož i krenuo na mene, a ja sam mu poturila stolicu. Nož mu je ispao, a ja sam ga podigla", ispričala je Jasmina i istakla da je u tom trenutku izašla iz stana.

Vladimir je tada dotrčao i rekao joj, kako kaže, da je Milan uboden.

"Ja sam telefonom pozvala prijatelja, koji me je potom odvezao u Vranić. Bila sam kod njega, a ujutru se predala", ispričala je Jasmina.

Tvrdila da se kaje Jasmina je trenutno u zatvoru, jer je Viši sud u Beogradu osudio 2016. godine na 13 godina zatvora zbog ubistva Tomovića. Ona je posle ubistva pozvala policiju, a potom pobegla iz stana. Uhapšena je nekoliko sati kasnije u kući rođaka u naselju Vranić, u okolini Beograda. "Žao mi je, kajem se što sam ubila Milana! Mnogo sam ga volela. Vitlala sam nožem ka njemu, a onda sam izašla iz stana. Nisam ni znala da sam ga ubola...", pravdala se Jasmina Cvetković na saslušanju 2014. godine odmah nakon hapšenja i dodala da je Milana Tomovića poznavala preko 20 godina i da su u vezi bili oko godinu dana. Jasmina Cvetković bi trebalo da služi zatvorsku kaznu do 2027. godine.

