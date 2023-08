"ZNAM GDE JE MUČENA I OŠIŠANA" Biljana je pre 8 godina došla na trafiku i izgovorila OVIH 5 REČI: Od tada MISTERIJE se samo ređaju

Biljana Đorić je nestala 2. decembra 2015. godine u Kraljevu, a njena porodica svakog dana iščekuje nove informacije o njoj.

Kako priča Vesna Đorić, Biljanina majka, porodica ne odustaje, a njima se i dan danas javljaju prevaranti koji traže novac i tvrde da su videli nestalu devojku!

- Okrenuo nam se život u sekundi, imam još dve ćerke, i sina. One su svesne cele situacije, vide koliko ja patim. Odem u kupatilo, isplačem se, da one ne vide.. Najteže mi pada kada me mali sin pita: "Kada će Bilja da dođe, ajde da idemo kod nje" - priča Vesna.

Kako kaže, najmlađi sin je imao samo tri godine kada je Biljana nestala i sa porodicom je prolazio kroz njihove najteže traume.

Vesna kaže da joj najteže pada 2. u mesecu, kada je Biljana nestala pre 7 godina i osam meseci.

- Došli smo u Matarušku banju, sve me podseća na nju, još je sutra 2. u mesecu, uvek mi bude teško. Sedam godina i osam meseci ni traga ni glasa - priča majka koja neumorno već godinama traga za svojom ćerkom.

foto: Kurir televizija Printscreen

Drugarice ništa ne znaju?

Kako je ispričala Vesna, ona je sigurna da postoji neko ko ima informacije o njenoj ćerki.

- Ja sam potpuno sigurna da neko nešto mora da zna. Od njenog nestanka nijedna drugarica me nije pozvala. Te dve drugarice sa kojima je kada je stigla u Kraljevo popila kafu, one kažu da ne znaju ništa. Popila je sa njima kafu i onda je otišla i ostavila ta dokumenta - priseća se majka.

Vesna apeluje na sve građane, kako kaže, mogu se javiti i anonimno - svi koji imaju ikakve informacije o nestaloj Biljani.

- Neka se javi Biljana ako ovo čita. Samo da znam da mi je dete negde živo ili mrtvo - moli očajna majka.

Čovek tvrdio da je Biljana u podrumu sa drugom decom koja su mučena i ošišana?!

Takođe, ona apeluje i da prevaranti prestanu da uznemiravaju roditelje koji tragaju za svojom decom. Vesna tvrdi da joj se od početka javljaju oni koji tvrde da imaju informacije o Biljani, a zauzvrat traže novac.

Na primer, jedan muškarac iz Hrvatske se javio Vesni i poslao joj kako je studentkinja iz Kraljeva pronađena mrtva, a tvrdio je da je u pitanju upravo Biljana.

Ipak, sve te informacije su se ispostavile kao lažne, a jedna od njih je posebno jeziva.

- Jedan čovek mi se javio na internetu i rekao je kako zna gde je moje dete. Pisao je da je u podrumu jedne kuće sa više dece koja su mučena i ošišana.. Šta je on meni ispričao to je jezivo – kako je ona ošišana i nije sama u podrumu, kako ima još dece, koja piju krv i koja su ošišana. I kako ti podrumi postoje u više gradova. Poslao je mapu, tačnu adresu u Konarevu - ispričala je Vesna.

Ona je to odmah prijavila inspektorima, sa kojima je redovno u kontaktu.

- Inspektori su otišli da odmah provere i smire me. Ljudima su ulazili u kuće, sve su proverili - kaže Vesna.

Ipak, tu nije bio kraj. Nakon što je Vesna prijavila ovog čoveka, on ju je javno na društvenim mrežama prozivao. Otišao je toliko daleko, da je napisao kako je Biljanina majka saučesnik u nestanku svoje ćerke!

- Pisao je kako sam ja saučesnik u svemu tome, kako sam znala gde mi je dete i ništa nisam htela da uradim povodom toga. Samo sam rekla: "Kako te nije sramota da se igraš sa ovakvim stvarima?" - priča Vesna.

Takođe, ovaj čovek se javljao i drugim roditeljima koji tragaju za svojom decom, a protiv njega su podnete i krivične prijave, kako je ispričala Vesna.

Kako kaže, ima i dobrih ljudi, koji iskreno žele da pomognu. Ipak, novih informacija nema...

foto: Kurir TV

Sumnja da je u manastiru

I nakon toliko vremena, Biljanina porodica i dalje čeka i ne gube nadu.

Kako priča njena majka, postoji sumnja da je Biljana otišla u manastir, ali ovo nisu uspeli da provere ni inspektori.

- Ne znam šta da vam kažem, jesmo mi bili vernici, ali ne fanatici. U zadnje vreme nas je navodilo to što je ona meni često citirala Bibliju, nama je u novembru slava, ona je u decembru nestala. Često je spominjala crkve.. Samo bih volela da mi crkva da odgovor, da znamo u kom pravcu da idemo - priča Vesna.

Vesna moli sve one koji imaju neku informaciju da joj se jave, makar samo da čuje da je njena ćerka živa i da je dobro.

Podsetimo, tada devetnaestogodišnja Biljana Đorić je poslednji put viđena te večeri 2. decembra, oko ponoći, kod nekadašnje kafane „Zadužbina“ u centru Kraljeva.

Ona se vraćala sa fakulteta, obavestila je majku o ispitima i rekla da kreće na voz. Ona je vozom stigla u Kraljevo, kada je otišla na trafiku.

Tu je, ostavljajući svoj mobilni telefon i pasoš na pultu kioska uz reči „neko će doći po ovo“, ušla u taksi iz kojeg je, posle kraće vožnje, samo nekoliko minuta kasnije izašla u Karađorđevoj ulici.

Tu joj se, potom, gubi svaki trag.

Kurir.rs/Blic