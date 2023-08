"PRVO MI JE POGINULA ĆERKA, A PRESUDA NJENOM UBICI JE UBILA I MENE": Melisin otac ogorčen što je vozač kažnjen sa samo 2 godine!

"Borimo se sa dve smrti, prva je bila kad je stradalo moje dete, druga kad je donete presuda koja je ubila mene".

Ovim rečina za Kurir počinje svoju ispovest Esko Z., otac petnaestogodišnje Melise koja je stradala prošle godine u saobraćajnoj nesreći na pešačkom prelazu u Novom Pazaru dok je išla u školu.

foto: Drustvene Mreže

- U školi je morala da bude u 5 do 7 i na putu do tamo, na pešačkom prelazu oko 15 do 7 sati na nju je naleteo maloletni vozač sa probnom dozvolom koji je odbacio tako da je ona pala pod točkove kombija - kaže nam Melisin otac i objašnjava:

- Za takvo delo predviđena je kazna od 2 do 12 godina zatvora, a on je dobio minimalnu, samo zato što se pokajao. Nikakve druge olakšavajuće okolnosti nisu navedene u obrazloženju presude.

Melisa je, da podsetimo, stradala 12. decembra 2022. godine u naselju Mur u Novom Pazaru, a njen otac kaže da je bio zadovoljan tokom suđenja svime, osim donetom presudom.

- Ja nisam reč rekao dok je suđenje trajalo. Rezultati obdukcije su bili u redu, sva veštačenja, sve. Iako postoji snimak nesreće oni ga nisu uvažili, ali ni za to nisam ništa rekao. Tako je kako je, ali za presudu koju je doneo sudija Šemso Hadžić smatram da je sramna - kaže Melisin otac.

Prema njegovim rečima, zabrinjavaće je kakava se poruka šalje bahatim vozačima.

- Poslata je poruka da svi mogu kako hoće, a mi roditelji dobijemo nepravdu tamo gde smo se uzdali u rpavdu i gde smo očekivali pravdu - priča ogorčeni Esko Z.

On je objasio da očekuje da će drugostepena presuda biti drugačija i da će žalba tužilaštva biti uvažena, jer je to jedino čemu se sad Melisini roditelji još nadaju.

- Živela je na 100 metara od pešačkog prelaza na kom je pokošena. Čuo sam da je mladić vozio više od 100 km/h. Kod tog prelaza je svako jutro čekala drugaricu i njenu mamu, koja ih je vozila u školu, ali sada je žena zakasnila samo minut po nju. Četiri meseca je išla u Školu za dizajn tekstila i kože i bila je odličan đak. Volela je to što uči - ispričao je ranije njen otac.

