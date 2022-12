"ZAKASNILA JE MINUT PO NJU I ZATEKLA TELO NA PUTU": Potresne reči oca devojčice koja je stradala u Novom Pazaru

Novi Pazar plače za devojčicom koja je juče stradala na pešačkom prelazu! U tom gradu je danas Dan žalosti.

Tinejdžerka (15) poginula je juče u Novom Pazaru oko 6.45 na putu do škole, kada je na nju "golfom 6" naleteo tinejdžer (17) dok je prelazila pešački prelaz u naselju Mur. Nakon udara podletela je pod točkove kombija, koji se kretao suprotnim smerom, za čijim volanom je bio S.Ć. (58).

On je prešao preko njenog tela i pobegao, ali je ubrzo uhapšen, kao i maloletni vozač, koji se sam predao policiji.

Sigurnosne kamere zabeležile su tešku nesreću u kojoj se vidi trenutak u kojem "golf 6", koji je vozio maloletnik s probnom vozačkom dozvolom, kosi devojčicu i njeno telo leti udalj više od 10 metara, a onda pada pod točkove kombija.

Plač majke vozača

- Ja sam došao nakon 10 minuta od trenutka nesreće jer se tu nalazi moj kafić. Čuo sam od očevidaca da je "golf" pretekao kolonu i tako udario devojčicu vozačevom stranom vozila, pa je onda odbacio na kombi, a taj vozač je pobegao. Kažu da je vozač "golfa" išao prevelikom brzinom i da je jedva uspeo da se zaustavi. On je mirno čekao policiju, koja je ubrzo stigla, kao i Hitna pomoć. Devojčici nije bilo spasa. Jedan policajac pitao je okupljene ljude: "Ko je vozač", taj momak mu se prijavio, pa su mu stavili lisice. Ubrzo se pojavila uspaničena žena, sva u suzama. Mislio sam da je devojčicina majka po ponašanju, ali je to bila mladićeva. Bila je skroz van sebe i vrištala je. To je tragedija za obe porodice. Nakon sat vremena došao je i devojčicin otac, kojeg je pozvao rođak. Policajci su podigli čaršav da bi identifikovao ćerku. Tuga božja - ispričao je za Republiku vlasnik obližnjeg kafića Elvir Bihorac.

Otac nastradale tinejdžerke jedva je smogao malo snage da kaže nešto o mezimici.

Odličan đak

- Mi smo s Peštera, pa je moja ćerka morala da se preseli kog mog sestrića u Mur jer drugačije ne bi mogla da putuje u srednju školu. I tog jutra je krenula u grad na nastavu. Živela je na 100 metara od pešačkog prelaza na kom je pokošena. Čuo sam da je mladić vozio više od 100 km/h. Kod tog prelaza je svako jutro čekala drugaricu i njenu mamu, koja ih je vozila u školu, ali sada je žena zakasnila samo minut po nju. Drugaričina majka je odmah javila mom sestriću šta se desilo i tako sam i saznao od njega. Moja ćerka je lepo živela, uvek je bila srećna, sve je bilo kako treba. Ima i mlađeg brata. Svaki vikend sam dolazio kolima po nju i drugarice i vozio ih na Pešter, pa onda nedeljom uveče vraćao u Novi Pazar. Četiri meseca je išla u Školu za dizajn tekstila i kože i bila je odličan đak. Volela je to što uči. Sahrana će verovatno biti danas - rekao je neutešni otac.

Oba vozača koja su pregazila devojčicu zadržana su u pritvoru do 48 sati. Tinejdžer se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a vozač kombija je uhapšen nakon bekstva za nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći.

Samo dva dana pre tragedije, ona je na Tik-toku snimila video na kojem veselo pevuši domaći hit, a juče su se ispod tog snimka ređali tužni komentari njenih drugara, koji su veličali njenu dobrotu i anđeosko lice, uz želje da počiva u miru.

Osmoro ljudi stradalo na istom mestu

Elvir Bihorac kaže da je na mestu na kom je poginula devojčica stradalo sedmoro-osmoro ljudi, i to na razdaljini koja nema više od 100 metara. Prema njegovim rečima, nadležni ne preduzimaju ništa da obezbede siguran prelaz preko ove magistrale, odnosno u Ulici Hakov Han.

- Nije to crna tačka, već najcrnja tačka! Saobraćajne signalizacije skoro i da nema, pa tom deonicom svi jure. Nema nikakve bezbednosti za pešake. Pored mnogobrojnih apela vlastima, niko nije poslušao građane da obezbede ovo mesto da bi se sačuvali životi građana. Na tom mestu nastradao je i jedan moj blizak prijatelj - ističe Bihorac.

(Kurir.rs/Republika)