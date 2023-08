SVI FAKS ZAVRŠILI, BILI U SLUŽBI, SVE BIVŠI FAJTERI I NAVIJAČI SA PO 10 KRIVIČNIH: Lazović se hvalio Šariću kako je birao BATINAŠE

Policajac Petar Lazović birao je ko će od policajaca s njim raditi u Odseku za posebnu operativnu podršku, uprkos tome što su neki od njih, kako tvrdi, imali i po 10 krivičnih prijava.

To proizlazi iz njegove telefonske komunikacije sa Pljevljakom Darkom Šarićem, koju je Evropol dostavio crnogorskim istražnim porganima.

Policijskim Sektorom za borbu protiv kriminala tada je rukovodio njegov otac Zoran Lazović, dok je Petar bio neformalni šef Odseka za operativnu podršku.

Kako se navodi u komunikaciji sa tada kriptovane aplikacije Skaj, on optuženom Šariću objašnjava kakvu je ekipu fajtera odabrao.

Njih dvojica komunicirali su tokom 2020. godine, a o policijskom eskadronu Lazović mu je pričao početkom avgusta, žaleći se Pljevljaku da ima mnogo “špijuna” zbog kojih nije mogao da otme škaljarca privođenog nekoliko dana ranije...

“Znaš i sam, špijuna masu. Uvaliće nas neko. A samo mojima vjerujem, jer znaju da ih ostavit neću, da sve sa njima dijelim. Brate ovo su sve ludaci i svemu naredni, ovi mogu sve, samo ću kad ljubi radio sa njim, nešto da ih zbrinem koliko toliko. Svi faks završili, svi 10, 15 god. službe, sve bivši fajteri i navijači i svi po 10 krivičnih, ja ih birao. I sve ja doveo”, piše policajac Šariću.

U transkriptima u koje Vijesti imaju uvid ne vidi se šta mu je Pljevljak odgovorio, ali jasno proizlazi da je ponudio pomoć, jer mu policajac odgovara da će on to “sam sa drugom”.

“Ma ovo ću ja sa drugom, malo po malo, sam, biće to sve ok. Za tebe i sve... Oko njih ću se ja zabavljat koliko mogu, Imate vi bitnih stvari, sve će to doć na svoje”, piše Lazović tada pritvorenom narko-bosu.

PLATIO MOMKE DA ČUVAJU "Z"

Nekoliko sati pre nego je izvestio Šarića kakav tim je okupio, uhapšeni bezbednjak požalio mu se i da je njegov otac zakačio korona virus, ali i pohvalio se kako plaća svoje kolege da čuvaju kuću u kojoj boravi stariji Lazović.

Tada poručuje i da će “je***i majku” svima koji se "slade Z".

On slovom “Z”, u komunikaciji sa kriminalcima, označava svog oca, proizlazi iz dešifrovane komunikacije koju je Evropol dostavio crnogorskim istražnim organima.

“Ja sam krijući od njega tamo po 3 momka poslao. Za ne daj bože ja 20 puta idem... On da zna izbio bi me, ali morao sam moje momke samo platio tj. častio dok je tamo da budu i to je to”, piše Petar Lazović, koji u narednim komunikacijama šalje Šariću i rezultat svog testa na koronu...

Tokom prepiske izveštava ga kakvi su mu planovi u borbi protiv škaljarskog klana i šefa te krimi ekipe Jovana Vukotića, da se priprema “da otme” vojnika tog škaljarca iz Kotora, ali i šalje fotografije ljudi koje muči...

Jovan Vukotić foto: Yeni Şafak

Šariću je, osim poverljivih informacija, slao i nebitne informacije, pričao mu o porodičnim prilikama, raspitivao se kakvo je mišljenje Pljevljaka o decenijskim prijateljima svog oca i da li im taj narko-bos veruje...

Trudim se, upiremo...

Tokom jedne "seanse", Lazović prepričava Šariću koga su od "dušmana" uhapsili, ali i kako ih “kriminalistički obrađuju”.

“Brate, trudim se. Upiremo. Malo ga povedem po par sati u nepoznatom pravcu”, šalje on nakon hapšenja optuženog za ubistvo Podgoričanina Saše Klikovca.

Pljevljaku je slao fotografije zlostavljanja uhapšenih pripadnika škaljarskog klana, sadržaja njihovih telefona...

Batinaški odred u srcu policije

Policijski Odsek za koji mlađi Lazović tvrdi da ga je sastavljao, rasformiran je nakon četiri godine rada.

Taj tim formalno je umetnut u sistem UP u vreme dok je pomoćnik direktora bio Zoran Lazović.

Većinu pripadnika tog Odseka tužilaštva istražuju zbog nečovečnog postupanja prilikom policijskog rada i zlostavljanja uhapšenih.

Prema prepiskama sa Skaja, Odsek kojim je neformalno šefovao mlađi Lazović delovao je kao batinaški odred u srcu policije.

Policijski eskadron pod patronatom Zorana Lazovića i njegovog sina Petra za svoje nezakonite i zakonite poslove koristio je privatne automobile biznismena Ranka Ubovića, a ne službena vozila Uprave policije.

Petar Lazović uhapšen je pre godinu.

(Kurir.rs/Vijesti)