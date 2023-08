SRPKINJA ŽIVA IZGORELA, NFL ZVEZDA DOBILA 3 GODINE! Tinin rođak kipti od besa: Sve je namešteno, branio ga je "mafijaški advokat"

Henri Rags III, bivša NFL zvezda, osuđen je protekle nedelje zbog izazivanja stravične saobraćajne nesreće u Las Vegasu, u kojoj su poginuli Srpkinja Tina Tintor (23) i njen pas Maks. Prema sporazumu o priznanju krivice sa kancelarijom okružnog tužioca, Rags je pristao da odsluži desetogodišnju zatvorsku kaznu, uz uslovni otpust nakon tri godine. Tinina porodica ističe da je presuda sramna, kao i da se iza svega krije niz korupcije i podmetačine.

Rags je priznao da je novembra 2021. godine bio za volanom svoje korvete i vozio 250 km/h, kada se zakucao u automobil u kom su bili Tina i Maks. Auto se zapalio, a ona i pas su izgoreli.

„Ranije sam rekao da se neću oglašavati dok suđenje ne bude gotovo, a sada… Sada ne znam šta da kažem. Sramota je kako je sve izmanipulisano i inscenirano. Ni u Americi provosudni sistem nije kakav se očekuje, a sada imate i dokaz. Tri godine za ubistvo, pa to nema nigde! Rekao sam da neću da pričam, ali ne mogu da ćutim na nepravdu. Iako mi se od početka nije svidelo kako teče suđenje, mislio sam da ipak neće doći do ovakvog kraja“, navodi rođak nastradale Srpkinje.

foto: Profimedia, Printscreen

Tinin rođak ističe da je siguran da je javni tužilac korumpiran.

„Pa advokat okrivljenog Ragsa je davao donacije tužiocu. Video sam kako teče suđenje i istraga, ali je postojala nada da će suđenje ipak biti pravedno, odnosno da će odgovarati za ubistvo, a ne za nesreću. Tužno je i žalosno da život jedne devojke vredi novac. Njegov advokat, David Česnof je donirao oko 30 hiljada dolara, i to je ono što se zna javno“, navodi ogorčeni čovek.

On ističe i da je Česnof koji je branio NFL zvezdu poznat kao advokat koji nije izgubio nijedan spor, ali i da brani samo uticajne ljude.

„Od samog početka sam pričao da tu postoji problem, video sam kako teče slučaj, koliko je sve traljavo, međutim, niko mi nije verovao, kao da su me svi ignorisali. Pre samog kraja suđenja, pričao sam sa javnim tužiocem. Obećao mi je da ne postoji mogućnost za dogovorom, da neće podleći pritiscima advokata osumnjičenog Ragsa, i upravo se to dogodilo“, kaže on za Novu i dodaje:

„Svaka javna ličnost koja prekrši zakon u Las Vegasu uzima Davida Česnofa za branioca. U svakom slučaju, pokazali su raniji primeri, optužnica bude odbačena iako imaju sve dokaze protiv optuženog. Zna se i da je advokat Česnof imao kancelariju sa bivšim gradonačelnikom Las Vegasa, Oskarom Gudmenom. Javna je tajna da su ih svi u Las Vegasu zvali „mafijaški advokati“. Sve to dovodi do činjenice da je ishod i u ovom slučaju bio i više nego očigledan“, tvrdi on.

foto: Printscreen/Fox5

Užasnuti rođak navodi i da je i sa Tininom mamom i bratom smanjio kontakt jer je ogorčen.

„Kako sam saznao da su pristali na dogovor sa tužiocem i osumnjičenim, ja sam odlučio da se povučem. Iako mislim da su bili obmanuti od strane njihovog advokata, koji je takođe povezan sa javnim tužiocem jer svaki put kada sam pokušao da skrenem pažnju šta nije u redu sa istragom ili slučajem, on je to ignorisao i tvrdio kako to nije istina“, kaže rođak nastradale Tine.

Sagovornik tvrdi da je advokat osumnjičenog na suđenju rekao i da policajci nisu imali osnova da pretresaju Ragsa nakon nesreće.

„Kad se dogodila nesreća, policajci koji su utvrdili ko je izazvao nesreću, po zakonu su imali pravo da ga pretresu i uzmu uzorke krvi na analizu. Međutim, Česnof je tvrdio da policajac nije imao pravo da to učini i da traži da mu se uzme krv. To je laž. Rekao je da su policajci napravili grešku i da zato ne mogu da koriste te dokaze. Zato su napravili dogovor da Ragsu smanje kaznu sa prvobitnih 50 godina zatvora, na 3 godine. Zato sumnjam da su iskoristili dobrotu Tinine majke i brata. Njihov advokat im je rekao da nemaju nikakve šanse da to ospore i da je najbolje da se dogovore“, besno kaže sagovornik.

Henri Rags III osuđen je za teške telesne povrede, umesto za ubisto, navodi rođak.

foto: AP/John Locher, AP/Eric Jamison

„Nakon što je plaćena kaucija za njega, tokom boravka u kućnom zatvoru, on je išao u Kaliforniju. Tamo je boravio mesec dana, bez ikakvog objašnjenja. Tek pre nekoliko dana, na suđenju, saznali smo da je navodno imao posttraumatski stresni poremećaj (PTSD), zbog čega je tamo išao kod psihijatra. Zamislite koje su to laži! Pa zar u Vegasu nema doktora i psihijatra već je morao baš u Kaliforniju?“, kaže rođak i dodaje da je nesreća u kojoj je Tina nastradala najpre delovala kao jasan slučaj da se dokaže, da bi se na kraju ispostavilo da je toliko komplikovano.

Podsetimo, Tina Tintor (23) rođena je u bivšoj Jugoslaviji. Nakon bombardovanja, 2000. godine, njeni roditelji sele se u SAD, sa Tinom i njenim mlađim bratom. Tina je završila srednju školu, a posebnu ljubav gajila je ka svojim psima i mačkama. Želela je da bude medicinska sestra, a onda se predomislila i fokusirala se na kompjutere.

Kobne noći, nakon nesreće koju je izazvala bivša NFL zvezda, Tinin auto se zapalio, a ona je u njemu ostala zaglavljena sa svojim psom. Prizor je bio strašan, devojka je vrištala u buktinji, a niko nije mogao da joj pomogne.

Henri Rags III pušten je kući samo dan nakon nesreće. Iz pritvora je izašao uz kauciju od 150.000 dolara. Optužen je za više krivičnih dela, uključujući vožnju pod dejstvom alkohola koja je imala smrtni ishod i bezobzirnu vožnju. Na kraju je osuđen samo za teške povrede.

U trenutku nesreće Rags nije alkotestiran, a dva sata nakon nesreće, kada su mu izvadili krv na analizu, imao je 0,161 promil alkohola u krvi, što je dvostruko više od zakonske granice u Nevadi.

(Kurir.rs/Nova)