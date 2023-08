DEČAK JE BIO BESPOMOĆAN, A ONI GA NAPUSTILI! Šta je uzrok horora u Bečeju: Staratelj je MORAO OVO DA UČINI pre poveravanja deteta

Policajci iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu su izvršili hapšenje M. L. (60) i Z. K. (56) iz Bečeja, zajedno sa državljankom Hrvatske Lj. P. (49), zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo napuštanje bespomoćne osobe.

Postoji sumnja da je M. L., kao staratelj četrnaestogodišnjeg deteta sa specijalnim potrebama, ostavila dečka pod brigu Z. K. i Lj. P. Nakon toga, dečak je sinoć skočio kroz prozor stana na trećem spratu i preminuo.

Osumnjičeni su zadržani u pritvoru do 48 sati i biće dovedeni pred osnovnog javnog tužioca u Bečeju uz podnošenje krivične prijave.

Povodom obrazloženja psihološkog udela u ovoj situaciji gošća Pulsa Srbije je Dragana Ivanović, psihoterapeut.

- Ako je u pitanju starateljka koja je otišla na more, ona je imala određenu obavezu, a to je da se javi Centru za socijalni rad, organu starateljstva, i da prijavi da odlazi negde, a pogotovo jer se radi o licu sa posebnim potrebama, i da kaže kod koga će dete biti ili gde će dete biti zbrinuto. U suprotnom je došlo do prekršaja i to je velika obaveza koja mora da se reguliše u organima starateljstva.

Potom je rekla da ne zna na osnovu čega je odeđeno da je staratelj ta osoba:

- Starateljstvo uvek odlučuje organ starateljstva, ne znamo na osnovu čega je određeno da je staratelj ta osoba, ali bilo ko da je staratelj, a mora da ide na put, obavezno mora da se javi Centru za socijalni rad koji će udeliti drugog staratelja. Ovde nije razlog neke druge vrste, već odlazak na more, to govori o tom staratelju.

