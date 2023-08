MIRJANA ZDENKI DALA 200 EVRA DA JOJ PRIČUVA DEČAKA DOK JE NA MORU: Tri sata kasnije ležao mrtav ispod otvorenog prozora u Bečeju

Zdenka K. (56) iz Bačkog Gradišta, kojoj je hraniteljka Mirjana L. (60) iz Bečeja ostavila na čuvanje 14-godišnjeg dečaka sa posebnim potrebama koji je potom poginuo prilikom pada kroz prozor s trećeg sprata zgrade u Dositejevoj, godinama se bavi čuvanjem dece u slobodno vreme, a za ovaj posao primila je 25.000 dinara.

- Mirjana je angažovala Zdenku da pričuva njenog 14-godišnjeg štićenika dok je ona na moru i za tu uslugu joj platila 25.000 dinara. Zdenka je sa rođakom iz Hrvatske Lj. P. (49) došla u stan u kome je Mirjana živela sa dečakom. Ispratili su hraniteljku na put, a posle tri-četiri sata otišle u prodavnicu i ostavile dečaka bez ikakvog nadzora, iako je reč o licu sa posebnim potrebama i ozbiljnim mentalnim smetnjama - saznaje Blic od izvora bliskog istrazi.

Kaže da je utvrđeno da je Zdenka već davala oglase putem društvenih mreža da čuva decu tokom leta, jer navodno ima zvanje personalnog asistenta, a samim tim je obučena za rad sa decom sa posebnim potrebama.

- Kakvo je i gde ona obrazovanje i status stekla tek treba da se utvrdi, ali očigledno da nije savesno radila svoj posao jer je ostavila dečaka samog, bez nadzora. Ukoliko ima zvanje personalnog asistenta isto tako je morala znati da se nije smela prihvatiti tog posla ukoliko za to ne postoji odobrenje Centra za socijalni rad. Sve to treba da utvrdi Osnovno javno tužilaštvo u Bečeju kojem je pripao ovaj slučaj - priča sagovornik.

Mirjana je stan napustila oko 18 časova i u stanu ostavila dete sa Zdenkom, kome ga je poverila na čuvanje, a sa njom je bila i njena rođaka iz Hrvatske Lj. P. (49). Policiji je oko 21 sat dojavljeno da dete leži na travnjaku ispred zgrade i po izlasku na teren i policajci i lekari Hitne pomoći nisu mogli da mu pomognu, već samo da konstatuju smrt na licu mesta.

Nadležni kažu da se verovatno nikada neće utvrditi kako je došlo do tragedije jer je dete ostavljeno samo u stanu, te se ne zna da li je nesrećni mališan ispao kroz prozor ili namerno skočio.

- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je dete ostavljeno bez ikakvog nadzora zato što su Zdenka i njena rođaka otišle u prodavnicu. Budući da je dete imalo teški mentalni poremećaj ono nikako, ni trena nije smelo da bude bez nadzora, ali se nažalost to desilo i dovelo do velike tragedije - priča naš sagovornik.

Uhapšene sve tri žene

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mirjanu L. (60) sa prebivalištem u Novom Bečeju, Zdenku K. (56) iz Bačkog Gradišta i državljanku Hrvatske Lj. P. (49), zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivično delo napuštanje nemoćnog lica.

Sumnja se da je Mirjana, kao staratelj četrnaestogodišnjeg deteta sa posebnim potrebama, ostavila dečaka na čuvanje Zdenki i Lj. P. koja joj je došla u goste iz Hrvatske, te da je on u subotu iskočio kroz prozor stana na trećem spratu i preminuo.

Mirjana je uhapšena kod Čačka na putu ka moru gde je krenula na odmor.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, osumnjičene su zadržane do 48 sati i biće privedene, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

Kurir.rs/Blic