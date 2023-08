"PATILI SU ZA SINOM" Komšije o poslednjim danima života bračnog para iz NS: Bili su povučeni, našli ih mrtve u istom krevetu

Tužna sudbina zadesila je supružnike Augustina G. (89) i njegovu suprugu Mirjanu A. (77) koji su nađeni sinoć mrtvi u stanu na petom spratu zgrade u Ulici Pariske komune broj 11.

Prema nezvaničnim informacijama skončali su u istom krevetu verovatno jedno za drugim.

Njihova tela, koja su bila u fazi raspadanja, pronašla je policija koju su alarmirale komšije iz zgrade u kojoj su Augustin i Mirjana zajedno živeli skoro 50 godina. Prema preliminarnim informacijama iz istrage i nakon uviđaja, na mestu nesreće nije bilo tragova nasilja niti provale, a samim tim niti elemenata bilo kakvog krivičnog dela pa se pretpostavlja da su supružnici preminuli prirodnom smrću, što će biti utvrđeno obdukcijom.

Ćerka bila na odmoru, po povratku zatekla stravičnu scenu

Kako se saznaje, Mirjanina ćerka je prethodnih nedelju dana bila na odmoru te se nije čula sa majkom i očuhom, a policija ju je pronašla i u njenom prisustvu obila vrata stana i zatekla stravičan prizor.

- Žena je bila teško pokretna i praktično je zavisila od supruga koji je bio dosta vitalan za svoje godine. Iako su bili u poodmaklim godinama, insistirali su da se sami brinu o sebi. Ćerka im je povremeno pomagala, ali su oni želeli da se brinu sami o sebi. Valjda nisu hteli nikome da budu na teretu - pričaju komšije.

Kažu da su u životu ovi supružnici dosta propatili te da su zbog toga verovatno bili tužni i povučeni.

- Prvo ih je zadesio gubitak sina pre oko tri decenije usled iznenadnih zdravstvenih komplikacija. Potom je Mirjana izgubila vid, a sa godinama je postala i slabo pokretna, praktično ležeći bolesnik, i potpuno je zavisila od tuđe pomoći, prvenstveno supruga, a zatim i ćerke koja ih je posećivala zajedno sa unukom. Pre otprilike dve godine i Augustin se srušio ispred lifta i zbog toga je bio jedno vreme na bolničkom lečenju - prisećaju se komšije.

Dodaju da se na sreću oporavio i da je mogao da nastavi da se brine o supruzi.

- Viđali smo ga kako ide u nabavku, lepo nam se i vedro javljao, a viđali smo im i ćerku i unuku koje su ih posećivale i pomagale im koliko su mogle, jer su praktično odbijali pomoć. Nisu valjda hteli nikome da budu na teretu. Zato su valjda i bili toliko zatvoreni i tužni, zabavljeni svojim jadom i ne preterano raspoloženi za druženje sa komšilukom - pričaju komšije.

Umrli jedno za drugim

U javnosti se spekuliše da je prvo preminuo suprug, a potom supruga koja verovatno, budući da je bila slabo pokretna, nije mogla da dođe do telefona i pozove pomoć.

- Na terasi je ostao opran veš na sušenju, roletne na prozorima su bile zatvorene, pa pretpostavljamo da se sve dogodilo tokom noći i to u proteklih par dana. Ćerka im je bila na odmoru svega nedelju dana, ali zbog velikih vrućina vrlo je moguće da čak i posle dan ili dva dođe do velikih i strašnih promena na telima pokojnika što je verovatno i uzrokovalo pojavu karakterističnog neprijatnog mirisa koji je alarmirao komšije i ukazao im na to da nešto nije u redu. No, obdukcijom bi trebalo da se utvrde tačno vreme i uzrok smrti - dodaje izvor.

