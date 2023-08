DŽONIJEVI "VRAČARCI" OSTAJU IZA REŠETAKA: Terete se za 3 teška ubistva i 5 pokušaja likvidacija

Specijalno odeljenje Višeg suda u Beogradu produžilo je pritvor članovima grupe "Vračarci" koja se tereti za tri teška ubistva i pet pokušaja teških ubistava, saznaje Kurir.

- Sud je doneo rešenje kojim je prema okrivljenima N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, D.N, N.V, F.G i V.K produžio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana - navodi se iz Višeg suda.

Nikola Vušović foto: Printscreen

Pritvor je prema okrivljenima N.T, L.C, A.M, A.N, V.M, D.M, Đ.K, I.B, J.B, N.K, M.T, N.B, R.T, S.M, N.V, F.G i V.K. produžen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva svih navedenih okrivljenih ponaosob, te usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, svaki ponaosob, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su imenovani okrivljeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica istih doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Prema okrivljenom okrivljenom D.N pritvor je produžen jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - dodaje se.

Poidsetimo, pritvor je produžen pripadnicima grupa uhapšenim u novembru prošle godine, dok se još njih nalazi u bekstvu ili su već bili iza rešetaka.

U bekstvu se nalazi u vođa ove kriminalne grupe, Nikola Vušović zvani Ludi Džoni ili Džoni sa Vračara.

