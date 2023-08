"PLAŠIO SE DA ĆE OSTATI BEZ SVEGA" Porodične nesuglasice rezultirale TEROROM u Trgovištu! Muškarac (33) pisao LISTU ZA ODSTREL

Osumnjičenom A.M. (33) iz Trgovišta određeno je zadržavanje do 48 časova, zbog krivičnog dela nasilje u porodici u odnosu na suprugu i roditelje i dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti u odnosu na brata i sestru.

Osumnjičenog A.M. iz Trgovišta prijavio je brat M.T. iz istog mesta, 28. avgusta, potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Svemu je prethodila porodična rasprava oko podele imovine u Kozjem Dolu, 25. avgusta.

U selu Kozji Dol koje se nalazi između Trgovišta i Radovnice u porodičnoj kući gde žive roditelji i sestra osumnjičenog došlo je do rasprave oko podele imovine. Osumnjičeni je nakon kraće rasprave oko podele imovine upućivao reči pretnje prisutnima, navedeno je iz OJT.

Samo dva dana nakon porodične rasprave oko podele imovine osumnjičeni A.M.u večernjim časovima, dok se sa suprugom J.M.(25) raspravljao oko razvoda braka, naredio je supruzi da uzme olovku i papir i napiše svoje oproštajno pismo. Supruga J.M. je pokušala da pobegne iz kuće, ali u tome nije uspela, jer je osumnjičeni sustigao kod ulaznih vrata, stisnuo za ruku. J.M.je počela da vrišti i doziva pomoć. Dozivanje i vrisak je čuo komšija i razgovorom uspeo da ubedi osumnjičenog A.M. da pusti J.M.,koja je zatim otišla kod komšije sklonivši se u njihovoj kući.

Tužilaštvo je naložilo da se prikupe potrebna obaveštenja od oštećenih i očevidaca događaja i prema osumnjičenom je doneto rešenje o zadržavanju do 48 časova zbog krivičnog dela nasilje u porodici u odnosu na suprugu i roditelje,i dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti u odnosu na brata i sestru.

Naloženo je da prikupe potrebna obaveštenja od oštećenih i očevidaca događaja i prema osumnjičenom rešenje o zadržavanju do 48 časova zbog krivičnog dela nasilje u porodici u odnosu na suprugu i roditelje,i dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti u odnosu na brata i sestru.

Dana 28.08.2023.godine osumnjičenom A.M. od strane suda određeno je zadržavanje do 48 časova", stoji u saopštenju portparola Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju Miodraga Stojanovića.

Kako Kurir nezvanično saznaje od meštana u Trgovištu do rasprave je došlo zbog porodične kuće.

A.M. ima rođenog brata i sestru. Sestra živi sa roditeljima u Kozjem Dolu, a oni imaju kuću u centru Trgovišta. Kuću je izgradio njihov deda i nije hteo da je prepiše sinu, njihovom ocu već je prepisao unuku, bratu osumnjičenog A.M. On je na poklon od dede dobio sprat te kuće., dok je A.M. ostao na donjem spratu koji je takoreći zajednički, pripada i njemu i njegovom ocu i njegovom bratu i sestri. Došlo je do rasprave oko porodične kuće i boravka u njoj", priča jedan od meštana Trgovišta. On dodaje da je tada "porodična svađa i kulminirala".

"Zašto je došlo do njegove rasprave i sa ženom, zašto je to bilo to ne znam", kaže meštanin.

Majka i otac A.M. žive u selu Kozji Dol koje se nalazi između Trgovišta i Radovnice.

"Do sada kako ga znam normalno se ponašao, bavi se sadnjom, kalemljenjem voća i prodajom, čisto se onako ponaša domaćinski. Svemu su kumovale nesuglasice u porodici i strah da će ostati bez ičega", navode meštani koji poznaju A.M.(33)

