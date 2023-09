OBRANČUNIMA KAVČANA I ŠKALJARACA SE NE NAZIRE KRAJ! Bivši funkcioner MUP-a: Počelo je zbog posla, a sada je razlog NEŠTO DRUGO

Uprkos tome što kavački klan broji više članova, škaljarski klan zauzeo je primat u podzemlju, navodi se u analizi Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala. Kavački klan držao je primat do 2020. godine, bio je bolje pozicioniran u poslu s kokainom,ali posle brojnih hapšenja, ali i izlaska Luke Bojovića iz zatvora u Španiji, a koji važi za osobu blisku "škaljarcima", izgubio je tu poziciju.

Kako se moć za tako kratko vreme pomerila u korist škaljaraca, šta će značiti ova prevaga u budućnosti, analiziralo je gost jutarnjeg programa Kurir televizije Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a.

- Odlika organizovanog kriminala je da se grupe vrlo brzo regenerišu, da neko drugi zauzima pozicije, a neko otpadne. Ako jedna karika otpadne, druga dolazi da je u tom lancu odmeni. Ili ako jedna kriminalna grupa u nekom trenutku ispadne iz koloseka, ako pričamo o trgovini narkoticima, onda neka druga zauzima njeno mesto koje je čekala u niskom startu - rekao je Radenković.

Istakao je da bekstvo dosta iscrpljuje kriminalne grupe:

- Bekstvo je veoma skupo. Treba suziti broj ljudi i komunikaciju na najmanji mogući nivo, zatim obeznediti svoje bližnje, a ne privlačiti mnogo pažnju. Bilo ko ko je u bekstvu, on ne beži samo od pravde nego i od drugih klanova.

Smatra da se o ulozi Luke Bojovića u jačanju škaljarskog klana može samo nagađati:

- Činjenica je da je on izašao iz zatvora, a da javnost ništa ne zna o njemu. To govori o tome da je reč o jednom pametnom čoveku koji čak i da je zauzeo takvu poziciju neće lupati o tome na sva zvona. O tome možemo da polemišemo samo sa stanovišta mogućeg. Ali on sasvim sigurno ima poziciju u tom kriminalnom miljeu i ima svoje ime. Svi koji se bave kriminalom imaju respekt prema njemu.

Krvavim obračunima zmeđu škaljaraca i kavčana ne vidi skori kraj:

- Taj obrtačun je počeo zbog posla, ali se već pretvorio u neku krvnu osvetu i to je sad već uveliko poprimilo neku novu dimenziju. Zbog toga se njihovim obračunima ne nazire kraj.

